VIDEO: ¡Ya está aquí! Warner estrena el trailer de la cinta 'Barbie' protagonizada por Margot Robbie

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 15 de diciembre, las redes sociales 'estallaron' con los primeros adelantos del trailer de la cinta Barbie pues cines en Estados Unidos comenzaban a difundir el trailer y claro, los usuarios lanzaron uno que otro spoiler de la película que cuenta con su primer live action pese a que la muñeca más famosa de Mattel ya tenía diversos títulos cinematográficos; no obstante, es la primera vez que se usaron actores reales para darle vida a este singular juguete y para ello se eligió la participación de Margot Robbie como el personaje principal.

Desde hace algunos meses ya habíamos visto cómo luce la actriz interpretando a la muñeca; incluso, fuimos testigos que 'Ken' quedaría en manos de Ryan Gosling quien lució una cabellera platinada para quedar ad hoc con el personaje; sin embargo, no había un trailer oficial y solo nos conformamos con fragmentos del rodaje que dejó claro que la directora Greta Gerwig se apegaba no solo a la vida en California de ‘Barbie’, sino que además tenía los atuendos originales de la década de los 80.

Luego de mucho esperar, la mañana de este viernes 16 de diciembre Warner Bros lanzó el trailer oficial de la película a través de las redes sociales y claro, de su cuenta oficial en YouTube, video de poco más de un minuto de duración mediante el cual se aprecia la relevancia de 'Barbie' en el mercado, en la vida de las niñas y claro, su arribo a las salas de cine que está programado para el próximo 21 de julio del 2023.

Como un homenaje a la cinta 2001: Odisea en el espacio del cineasta Stanley Kubrick, una voz off marca que desde tiempos ancestrales ha habido muñecas; no obstante, estos artículos siempre eran bebés que limitaban las horas de juego de las niñas pequeñas; no obstante, un artículo nuevo salió al mercado y por supuesto, revolucionó toda la industria. Cabe destacar que de fondo, se escucha el soundtrack de la cinta de Kubrick para dar más importancia a la muñeca favorita de muchas.

Antes del lanzamiento de este trailer oficial, se había difundido uno hecho por fans pero no tenía las imágenes oficiales de la película, sino que se usaban fragmentos de la película Había una vez en Hollywood dirigida por Quentin Tarantino y donde participa Margot Robbie. Asimismo, se usaron fragmentos de cintas donde ha participado Ryan Gosling para al final mezclar estas escenas con las que se hicieron virales del rodaje de la cita. Si no haz visto el trailer, a continuación te lo dejamos.

