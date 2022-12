Adiós definitivo: Tras dejarlo todo por su trabajo, querido actor es despedido y enviado al olvido

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En los últimos días la noticia de que un querido actor había sido despojado de uno de los papeles de su vida inundaron los titulares de todos medios, pero lo que nadie esperaba es que la empresa para la que trabajaba decidiera eliminarlo de otro proyecto alternativo donde ya había realizado algunas grabaciones y haría una breve aparición, hecho que recién salió a la luz.

Se trata de Henry Cavill, el actor británico que es mejor conocido por sus papeles en The Witcher, Enola Holmes y La Liga de la Justicia, franquicia donde interpretó al increíble hombre de acero, Superman. Según algunos informes, algunos meses atrás, el histrión reveló que abandonaría su protagónico en la serie de Netflix para que concentrarse de lleno en su interpretación como el afamado personaje de cómics.

Grande fue la decepción de millones cuando el intérprete de 'Sherlock Holmes' anunció, a través de su cuenta de Instagram, que los nuevos directores de el Universo Extendido de CD, James Gunn y Peter Safran prescindieron de sus servicios como Superman, por lo que ya no se le volvería a ver portar la capa del superhéroe más famoso de todos los tiempos: "Es una triste noticia para todos. Después de todo no regresaré como 'Superman'".

Henry Cavill como 'Superman'

Aunque Cavill ya no aparecerá en ningún proyecto de DC como el hombre de acero, los fans aun tenían un pequeña oportunidad de ver al histrión utilizar el traje de 'Clark Kent' en la próxima película de The Flash, donde hizo un breve cameo; sin embargo, Warner y DC se aseguraron de que esto no ocurriera, ya que, decidieron cortar su escena para no traer ningún conflicto con el nuevo universo que pretenden crear.

Esta situación provocó que el querido actor terminara en una complicada situación en la industria del entretenimiento, ya que, tras ser despedido de Superman, sus posibilidades para dar vida a un nuevo 'James Bond' se redujeron considerablemente, también se sabe que no regresará a la producción de The Witcher. De esta manera, se podría decir que el último trabajo estable de Henry fue en su participación en Enola Homes 2.

