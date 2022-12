Ciego y en silla de ruedas: Tras subir 20 kilos y estar a punto de morir, galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien subió más de 20 kilos, quedó en silla de ruedas por complicados problemas de salud y enfrentó un duro divorcio, vuelve a Televisa con protagónico. Se trata de Jorge Salinas, quien ha participado en melodramas de Televisa como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder.

En su trayectoria de más de 30 años, ha dado vida a un hombre ciego en SOS Me estoy enamorando, un hombre en silla de ruedas en La que no podía amar y hasta un hombre homosexual en La fea más bella. El histrión, quien se divorció de su primera esposa Fátima Boggio hace más de 10 años y se casó por segunda vez con la actriz Elizabeth Álvarez, tuvo problemas de salud que lo dejaron en silla de ruedas y al borde de la muerte en la vida real, sin embargo, logró recuperarse.

Jorge Salinas tuvo problemas de salud y subió 20 kilos

Salinas, quien está próximo a protagonizar Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil, fue abordado por la prensa a las afueras de Televisa y se sinceró con reporteros con relación a la inocencia de sus hijos menores, los deseos que tienen y la forma en que como adulto contribuye a dejarles un mundo mejor. Al hablar de los deseos y peticiones que sus gemelos Máxima y León le han hecho a los Reyes Magos y Santa Claus, el actor fue muy reservado; sin embargo, manifestó:

"(La ilusión) hay que mantenérsela, porque la inocencia, híjole, es algo que nunca vuelve. Que un ser humano sea inocente es algo hermoso y maravilloso", sin embargo, al hablar de su niñez y lo que añora de esa época, Jorge respondió sin tapujos: "Yo extraño creer en la gente. (Me he llevado decepciones), muchas, extraño creer en el ser humano. No es por la pandemia, el ser humano es una mierd*, así, tal cual, es el único animal con muchos problemas”.

Al respecto de si se encuentra muy decepcionado en este sentido, Salinas manifestó: "Ve el globo terráqueo, ve cómo estamos viviendo, ve los animales cómo están, y todavía hay animales con dos patas pensando que están haciendo bien las cosas". Sobre lo que hace para que sus hijos vivan en un mundo mejor, el intérprete dijo: "Primero trato de ser cívico, y cuando puedo ayudo a la gente para que pueda estar y vivir mejor". Finalmente, reflexionó sobre el perdón en su vida y explicó: "¿sabes qué?, yo me he perdonado, porque traía unas culpas tremendas, eso es lo que me he perdonado. Lo demás es algo que le toca a la vida".

Fuente: Tribuna