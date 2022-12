Destrozan a Yuri por abusar de los filtros en redes sociales: "Envejece con dignidad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos meses, la cantante, Yuri, se ha convertido en una de las estrellas de la música más polémicas y criticadas debido a su postura negativa frente a temas sociales como los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la lucha de los colectivos feministas. Supuestamente, esta situación ha provocado que varios de sus fans le dieran la espalda, hecho que, presuntamente, se vio durante la presentación de la celebridad en la Arena Ciudad de México, hace algunas semanas, donde se dice que no logró llenar el recinto.

Esta molestia de la gente hacía la cantante de Detrás de mi ventana y jueza de ¿Quién es la máscara? también se ha visto reflejada en redes sociales donde más de uno de sus seguidores tienden criticarla por el contenido que publica o hasta le ponen apodos como 'Yuri la menos', mismo que surgió como una manera de referirse a ella después de que criticó abiertamente a la comunidad LGBTQ+ debido sus creencias religiosas.

Este hecho se vio reflejado durante la tarde de este sábado, 17 de diciembre, cuando compartió un video corto en donde se le puede ver preparándose para una presentación. En el clip de Instagram, la famosa aparece con un vestido ajustado que la cubre completamente con pequeñas lentejuelas doradas, que van a juego con su maquillaje y su mismo cabello, el cual decidió llevar suelto y alborotado.

Si bien, cualquiera vería con normalidad el video en cuestión, los seguidores de la cantante de Hoy tengo ganas de ti la señalaron por incluir un filtro de la red social de la cámara multicolor, mismo que agrega destellos falsos sobre la persona que es enfocada por la cámara. Cabe señalar que dicho efecto provocó que la celebridad fuera captada con una piel radiante y sin arrugas, lo que incrementó el descontento de sus fans.

Créditos: Instagram @oficialyuri

Aunque algunos famosas como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Anette Cuburu, Jimena 'La Choco' Pérez, Lorena Herrera y Marisol González, se hicieron presentes con comentarios sumamente positivos, la realidad es que hubo algunas personas que no quedaron tan encantadas, ya que comentarios como: "Qué bueno que no usas filtros... bien transparente la pastora", "Cirugía tras cirugía Yuri envejece con dignidad. No tienes 20. Tu cara se ve joven pero tu cuerpo dice lo contrario", "Con tanto maquillaje no me gustas. Pareces otra persona", llenaron su publicación.

