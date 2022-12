FOTO: Pepe Aguilar enloquece a sus fans tras hacer lo impensable en pleno vuelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que este 2022 fue uno de los años más exitosos de Pepe Aguilar, quien logró arrasar en todas y cada una de sus presentaciones en México y Estados Unidos, en este último se presentó en distintas ciudades y, prácticamente, en todas logró tener un 'sold out', es decir, vendió todos los boletos. Si bien, desde hace varias semanas, el hijo de Flor Silvestre regresó a la Ciudad de México, esto no significa que la celebridad se haya quedado quieta.

Recién esta noche del sábado, 17 de diciembre, el cantante de Destilando amor y Ni contigo, ni sin ti compartió un video en donde aparece haciendo lo impensable en el interior de su jet privado. Como muchos sabrán, el charro suele viajar continuamente debido a su trabajo y fue en uno de estos viajes donde tomaron un video que muchos podrían considerar como tierno, ya que, se le ve convivir con su mascota, 'El Gordo Aguilar'.

Si bien, Pepe tiene un aire imponente, esto no ocurre cuando se encuentra con su pug negro, tal es el caso, que muchas personas han llegado a insinuar que su afecto hacía el pequeño can es aún más grande que por el que siente hacía sus dos hijos, Leonardo y Ángela Aguilar. Este hecho pudo ser puesto en discusión en la ultima publicación del famoso donde se le ve darle carnes frías al 'Gordo', quien golosamente acepta cada uno de los bocados que le famoso le da.

Un gran conocedor de carnes frías", declaró Pepe en su aplicación de la cámara multicolor

Pepe Aguilar le da carnes frías al 'Gordo' Aguilar

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Esta situación causó debate entre sus seguidores, ya que, mientras algunos se mostraron enternecidos de ver al hijo de Antonio Aguilar darle de comer a su mascota, hubo quienes le llamaron la atención porque los perros no deben consumir este tipo de alimentos: "A los perros no se les dan carnes frías, infórmate", "Le di carnes frías a mi perro y terminó con diarrea", eran algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación.

'Gordo Aguilar' comiendo carnes frías

Créditos: Instagram@pepeaguilar_oficial

De acuerdo con información de Pet On Bed, darle a los perros carnes frías de vez en cuando no debería resultar un problema para tu amiguito de cuatro patas, el problema podría surgir si se les da a consumir de manera constante. Esto es debido a que cada embutido está preparado de manera distinta y algunos de ellos tienen altas cantidades grasa y sal, ambos son ingredientes que podrían resultar perjudiciales para las mascotas.

Fuentes: Tribuna, Instagram @pepeaguilar_oficial