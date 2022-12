Luto en la TV: Tras traicionar a Televisa, exactriz de TV Azteca rompe en llanto y renuncia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien se volvió conductora, rompe en llanto al anunciar que renuncia a famoso programa matutino luego de varios meses como presentadora titular. Se trata de Lisset, quien empezó su carrera en las filas de TV Azteca en 1999 pero luego se cambió a las filas de Televisa. La mexicana, quien acaba de aparecer en la famosa telenovela Mi fortuna es amarte, reveló que tiene que abandonar el programa Sale el Sol por motivos personales, sobre todo tras la muerte de su padre.

Como se recordará, Lisset participó en melodramas del Ajusco como Catalina y Sebastián, Soñarás, Montecristo y Amor en Custodia, sin embargo, la villana se cambió a las filas de la televisora de San Ángel en el 2010. El 18 de enero pasado, se enfrentó a una dura tragedia familiar pues su padre Willy Gutiérrez falleció el pasado 18 de enero al perder la batalla contra el cáncer linfático. La actriz quedó devastada y es precisamente por eso que tiene que abandonar el matutino de Imagen Televisión.

A pocos días de que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante adelantara en su canal de YouTube que a partir de enero Sale el Sol presentaría algunos cambios, este viernes 16 de diciembre Lisset sorprendió al anunciar que a partir del 2 de enero ya no será parte de los conductores del matutino. La artista rompió en llanto al contar que está muy agradecida por todo lo vivido este 2022, además de hacer un recuento sobre lo aprendido durante estos seis meses.

"Ha sido el año más aleccionador, más difícil, doloroso de mi vida, soy muy empática con Joanna, con Poncho, por las pérdidas que hemos tenido. Mi padre que para mí ha sido mi todo, y que casi se me va mi madre, pero afortunadamente no, e hicimos hasta lo imposible para que se quedara con nosotros, y ese es el mejor motivo para seguir viviendo", dijo. Lisset mencionó que pasó por diversos cambios en su vida privada como ayudar a su hija a sanar su relación con Lisardo y el luto por la muerte de su padre.

"Mi roca, quien me preparó, a nivel artístico, pues se me fue. Regresar al teatro fue muy complicado, hice ‘Fiebre de sábado por la noche’, y fue una obra que hice con mi papá hace 20 años, entonces fue una obra que yo sabía que me la estaba mandando él", explicó con la voz entrecortada. Por estos motivos, desveló que su incursión como conductora de televisión le dio mucha emoción: "A partir de la mitad del año para acá salió el sol para mí, porque llega mi querida Ale Luck, que voy a estar inmensamente agradecida contigo por esta oportunidad".

Y añadió: "Me regalaron una familia que jamás pensé tener, una familia de guerreros", declaró ahogada en llanto. Además, la intérprete destacó que gracias al matutino aprendió a vivir día a día y anunció que a partir del próximo año no formará parte de su elenco: "Los ciclos empiezan y terminan, y la verdad es que me voy muy agradecida. A partir del 2 de enero no estaré más aquí, toca volar a otros rumbos, otros lares, pero me voy tan feliz, porque de verdad que esta familia elegida nunca la había tenido, tengo mis rocas, y a los mismos de siempre, pero está familia que formaron tan poderosa, no lo había hecho nadie y no lo tiene nadie", concluyó.

