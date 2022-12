Misterio resuelto: Así de bello es el bebé de Rihanna; la cantante mostró su rostro por primera vez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado unos meses desde que Rihanna se dejó ver en público con un embarazo avanzado mientras caminaba por calles de Nueva York de la mano de su novio, el rapero A$AP Rocky. Poco tiempo después los medios internacionales resaltaron que la intérprete de Umbrella, Love on the brain o Diamonds ya era mamá pero solo supimos que le había dado la bienvenida al mundo a un varón; no obstante este sábado 17 de diciembre 'Riri' dio una inesperada sorpresa y mostró a su hijo por primera vez.

La cantante quien también lanzó hace poco al mercado su nueva línea de ropa de la mano de Fenty Beauty, ahora ha compartido con el público la emoción de ser mamá primeriza y, en su cuneta oficial en TikTok dejó ver a su bebé sentado en una sillita para auto mientras sonríe y reacciona al celular con el que es grabado; incluso, en repetidas ocasiones trata de llevárselo a la boca causando reacciones de parte de la también empresaria.

"Hackeada", escribió en el video en redes.

El primer hijo de la originaria de Barbados nació el pasado mes de mayo y, aunque todavía no sabemos cuál es su nombre, ahora podemos notar que sacó su carisma y cabello rizado. Asimismo, el video de su bebé es el primero que la cantante sube a esta red social que había abierto hace varios meses pero al que no le había compartido nada, ni de temas en torno a la música y tampoco por el desfile donde involucró a artistas de talla internacional donde invitó a la mexicana Angela Aguilar.

Cabe destacar que el video de poco menos de un minuto de duración e su bebé se ganó comentarios positivos de parte de sus millones de seguidores quienes la felicitaron tanto por hacer partícipes a sus fans de esta nueva etapa, al tiempo que se mencionó que su primogénito es simplemente adorable. "No estoy soportando", "Es adorable", "Lo amo", "¿Estoy soñando?", "Oh por Dios, se parece a ti", son algunos de los comentaros.

El video sigue disponible en la plataforma oficial de TikTok de la cantante y, aunque ella no ha mencionado nada al respecto, podría ser solo el principio de una fase donde permita que todo el mundo la conozca como mamá y claro, sepamos más de su bebé mientras ella se prepara para regresar a los escenarios pues estará en el show de medio tiempo del Super Bowl.

