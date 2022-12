Por comportamiento modelo, cantante recuperará su libertad; fue acusado por abuso infantil

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Durante la década de los 70 e inicios de los 80, el nombre de Gary Glitter cobró relevancia en Reino Unido pues se trataba de un cantante de glam-rock cuya propuesta de inmediato lo llevo a ganar popularidad; sin embargo, la persona que estaba sobre el escenario en realidad fue considerada un 'monstruo' fuera de él debido a que fue señalado por abuso sexual contra tres niñas y posesión de contenido para adultos también de menores de edad, lo que de inmediato lo llevó a estar tras las rejas.

Paul Francis Gadd, como en realidad se le conoce al cantante responsable de temas como Rock n' Roll, Do you wanna touch me, I love you love me love o Baby please don't go, fue condenado a 16 años de prisión de los cuales pasó la mitad en una cárcel; sin embrago, medios británicos remarcaron que en las siguientes semanas podría recuperar su libertad debido a que ha mostrado un "comportamiento modelo".

El cantante Gary Glitter recuperará su libertad

El cantante de pop británico hoy de 78 años de edad, era polémico desde que ganó fama internacional debido a que sus presentaciones eran consideradas salvajes; no obstante, esto no fue impedimento para que se hiciera de una gran fortuna por los espectáculos en vivo que realizó y hasta la venta de discos, recursos que a pesar de haber estado en la cárcel todavía conserva en una cuenta de banco más una lujosa casa ubicada en Londres, lo que reportes aseguran, podría remitirle vivir de una manera digna una vez que recupere su libertad.

"Glitter ha mantenido su nariz limpia en prisión y ha seguido la línea y ahora su sentencia casi ha terminado", dijo una fuente a medios británicos.

Gary Glitter saldrá de prisión tras ser acusado por abuso

Aunque esté en libertad, las autoridades remarcaron que el cantante deberá usar una especie de etiqueta, pues aunque no este bajo libertad condicional, sus actos fueron relevantes para la ciudadanía. En 2006 se informó, había tenido relaciones íntimas con un menor de edad durante u viaje a Vietman, por lo que las autoridades dedicó país asiático también lo encarcelaron y tras ser deportado, se califico como 'delincuente sexual'.

Al ser investigado, en 2015 fue declarado culpable debido a que se supo, intentó abusar de una menor de ocho años de edad, abusó de una menor de 13 y la familia de otra menor de lo denunció por también tratar de cometer abusos ente 1975 y 1980, delitos que fueron suficientes para sentenciarlo a prisión por 16 años y ahora recuperará su libertad.

