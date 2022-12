Shock en la TV: Querida celebridad es trasladada de urgencias al hospital en pleno show

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El mundo de la farándula estadounidense entró en shock luego de trascendiera la noticia de que una querida estrella de televisión fue trasladada de urgencia al hospital, mientras se encontraba en el set de grabación de su programa. Hasta el momento se desconoce cuál es su problema de salud, lo que sí sabe es que desde días anteriores estuvo manifestando malestar.

Se trata de la conductora, Sharon Osbourne, quien es famosa por su participación en programas como Talk, Factor X (Reino Unido), The Osbournes Want To Believe, Charm School, entre otros. De acuerdo con información del medio estadounidense TMZ, la estrella de televisión se encontraba filmando su show paranormal, Glen Tavern Inn, en Santa Paula, California, cuando comenzó a sentirse mal.

Según información del Departamento de Bomberos, fue le staff del programa quienes se comunicaron para solicitar ayuda "médica", el pasado viernes, 16 de diciembre, alrededor de las 18:30 horas; tras ello, Osbourne fue trasladada al Hospital Santa Paula. Como se mencionó anteriormente se desconoce la causa exacta de su malestar; así como su estado actual, por lo que es posible que conforme avancen los días surja mayor información.

Sharon Osbourne habría padecido Covid-19 meses atrás

Por su parte, le medio de espectáculos Page Six reveló que intentaron contactarse con el manager de Sharon; sin embargo, éste se abstuvo de hacer algún comentario con respecto a la salud de la famosa. Según información del mismo medio, recientemente, Osbourne, mencionó que tenía problemas importantes de salud y aunque no aclaró de qué se trataba, estiman que su malestar podría estar relacionado a alguna consecuencia post Covid-19, enfermedad que contrajo en mayo, pero como se comentó antes, esto no está confirmado.

Según algunos reportes, cuando Sharon se contagió del nuevo coronavirus, tuvo que ser internada en el hospital, hecho que fue documentado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una selfie recibiendo ayuda a través de un goteo intravenoso. A los pocos días Osbourne volvió a trabajar de manera normal. Días después, la celebridad fue captada cuidando a su esposo Ozzy Osbourne, tras su cirugía de espalda.

