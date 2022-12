Sin trabajo y en la Casa del Actor: Tras ser indigente, famoso actor de Televisa alista su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien tiene más de 40 años de trayectoria artística en Televisa, revela que tiene miedo de vivir sus últimos días en la Casa del Actor y expresó su último deseo antes de morir. Se trata de Carlos Bonavides, quien hizo una fuerte súplica a productores para que le den trabajo a primeros actores, pues asegura cada vez son más relegados por su edad. El actor de 82 años abrió su corazón y reveló su mayor temor, estremeciendo a todos.

Como se recordará, el exparticipante del reality del programa Hoy Las Estrellas Bailan en Hoy, ha contado que en su época de adicciones terminó durmiendo en la calle como indigente y perdió todo su dinero al caer en drogas. Tras ser sometido a una delicada cirugía y luego de que hace unos meses fingiera un infarto en un programa en vivo, el histrión de telenovelas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, Salud, dinero y amor y Hasta que el dinero no separe lanza fuerte súplica.

Bonavides, quien dio vida a 'Huicho Domínguez' en El Premio Mayor, un hombre seductor y mujeriego con un estilo de vestir muy particular en El Premio Mayor, confesó que a pesar de ser un artista con trabajo constante y siempre ser bien recibido por los medios de comunicación, tiene miedo de vivir sus últimos días en La Casa del Actor, una casa de retiro para famosos de la tercera edad. Por ese motivo, hizo un llamado a productores pidiendo empleo.

Carlos Bonavides

"Hay muchos compañeros que han dado toda su vida y no los pelan, por su perfil, ya no les dan trabajo, inclusive a mí, también se llegan a olvidar, pero yo tengo la audacia de venir a tocar puertas, porque yo me siento joven", dijo. Y agregó: "Pero sí, la verdad es que con la edad te van olvidando (...) cuando tú eres joven como mi hijo, cuando eres un muchacho joven, guapo, tienes muchas oportunidades, pero los años pasan, las oportunidades van siendo menos, y ya cuando eres muy anciano, o te queda que tu familia te cuide, o te queda que te vayas a La Casa del Actor, o que te despidas de este mundo cruel".

Posteriormente, Carlos pidió a directores tomar en cuenta a actores mayores: "Los productores deberían de tomar el ejemplo de Estados Unidos, donde Morgan Freeman, que es más grande que yo, donde Danny DeVito, donde muchos actores estelarizan, el mundo no solo está compuesto por jóvenes, la actuación interpreta al mundo, tu ve las calles, dentro de 10 años la gente vieja va a ser un poder de adquisición muy grande, dentro de 10 años México se va a poblar de viejos, ¿entonces no vamos a hacer programas para los viejos?".

Debido a que Carlos se encontraba acompañado por su hijo Tadeo, el joven fue cuestionado sobre si en algún momento llevaría a su padre a la Casa del Actor: "Yo creo que todo a su tiempo, y no hay que adelantar, generalmente a mí no me gusta pensar mucho en el futuro, pero para todas las situaciones hay que estar preparados, creo que lo mejor es tomar todo a su tiempo y si mi padre requiere asistencia de médicos o de la Casa del Actor con mucho gusto, con tal de que él esté bien, se hará hasta lo imposible".

Finalmente, Bonavides recalcó que su último deseo es no morir en la famosa casa de beneficencia: "Yo voy a morirme en el escenario, yo voy a seguir luchando hasta 5 minutos de mi muerte, yo estoy lleno de energías, yo afortunadamente tengo una familia que… él dice eso, pero no sabes cómo me cuida, su mamá me cuida cómo no tienes idea (...) pero yo siempre estaré presente y estaré pidiendo trabajo, y más ahora que me siento un muchacho de 40 años (...) ojalá que estas palabras lleguen a un productor y me vean que estoy bien, y me den un papel importante, no que me la den de árbol 1 o árbol 2".

Fuente: Tribuna