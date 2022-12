Tras 13 años retirada de Televisa y subir 20 kilos, actriz de novelas vuelve a 'Hoy' ciega y enferma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace 13 años decidió retirarse de Televisa y que meses atrás reapareció con kilos de más, dejó sin palabras a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luciendo irreconocible y confesando una dura enfermedad. Se trata de Allisson Lozz, quien empezó a actuar en la televisora de San Ángel desde que era una niña.

La originaria de Chihuahua debutó en el Canal de Las Estrellas cuando apenas tenía 10 años participando en el reality Código F.A.M.A. y luego se consolidó como una gran actriz apareciendo en los melodramas Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde y Al diablo con los guapos. Sin embargo, realizó su último proyecto para el Canal de Las Estrellas desde 2009 y se trató de la novela En nombre del amor al lado de Sebastián Zurita.

Tras abandonar su carrera artística, Lozz se mudó a Estados Unidos y está completamente enfocada a su familia y a Dios. Sin embargo, desde hace unos meses se comenzó a reactivar en sus redes sociales hablando del porqué decidió alejarse de la industria del entretenimiento. Debido a su hipotiroidismo subió 20 kilos y además confesó que podría acabar ciega a temprana edad debido a que su córnea está "muy mal" y ni una cirugía puede ayudarla.

Antes y después de Allisson Lozz

Desafortunadamente estos no son los únicos padecimientos que aquejan a Allisson y en una reciente plática con sus seguidores de Instagram, que fue publicada en las redes del matutino Hoy, ella misma reconoció que sufre ansiedad y depresión desde que era una niña: "Me volvió la ansiedad justo en el momento que menos debería. Tenía mucho sin que me visitara y no recordaba lo duro que es", escribió en sus historias.

La ahora vendedora de cosméticos relató que otra de las cosas que la orillaron a renunciar a su carrera como actriz, además del abuso laboral que sufrió, fue para cuidar su salud mental: "Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña... el retirarme de mi trabajo a los 16 me ayudó tanto, ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales", apuntó. Asimismo la chihuahuense explicó qué síntomas presentaba cuando recién la diagnosticaron.

Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltaba el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo", dijo y pidió a sus fans cuidar de su salud mental y atenderse para llevar una mejor calidad de vida.

Allisson confesó que tiene depresión y ansiedad

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy