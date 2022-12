Tras escándalo en los Oscar, Will Smith reaparece con la espalda desgarrada por esta razón

Comparta este artículo

Luisiana, Estados Unidos.- El pasado 27 de marzo del 2022 se celebró la edición número 95 de Los Oscar, evento que pasó a la historia no precisamente por las películas y actores premiados, sino por el tremendo golpe que Will Smith le propinó al presentador de la categoría a 'mejor documental', Chris Rock, ¿la razón? El histrión de Son como niños insultó con una de sus bromas a la esposa del protagonista de Hombres de Negro.

A raíz de esta situación, Will Smith se ganó una terrible amonestación por parte de La Academia, la cual consta de su expulsión de la misma por 10 años, lo que significa que no podrá competir por ninguna estatuilla durante la próxima década, esto sin importar qué tan buena sea su actuación en cualquier filme que se estrene en este periodo de tiempo, algo que ya de por sí podría resultar malo para un actor de la talla de Smith, quien es famoso por sus participaciones en filmes de la talla de Siete almas y En busca de la felicidad.

Pese a que después de su pleito con Rock, Will desapareció de los medios por varios meses, la estrella del Príncipe del Rap parece estar lista para conquistar la taquilla, pese a su expulsión de Los Oscar. Resulta ser que, recientemente, el famoso interpretó a Whipped Peter, quien en el año 1863 sirvió como modelo en una de las fotografías más infames de la historia de Estados Unidos.

Peter el azotado, fue un esclavo estadounidense fugitivo que saltó a la fama por el retrato anteriormente mencionado, donde mostraba su espalda, la cual mostraba sin pudor una cicatriz queloide, producto de una vida llena de latigazos. Dicha imgen se convirtió en una de las fotografías más utilizadas por el movimiento abolicionista durante la Guerra Civil Estadounidense y aún ahora es una de las más conocidas.

Alrededor de 160 años después, Will Smith fue el encargado de interpretar a este personaje histórico en el filme, Emancipación, de Apple TV Plus. El actor mencionó que Whipped Peter no era alguien ajeno a él, ya que, desde la primaria pudo ver una fotografía de este hombre, misma que lo habría dejado marcado: "Creo que estaba en el instituto la primera vez que vi la foto de 'Whipped Peter'.... Inmediatamente fue una de esas imágenes que se quemaron profundamente en mi memoria", anunció el famoso, en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió su propia versión del retrato, donde también tenía la espalda destrozada.

