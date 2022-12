Tras fracasar con uno de sus discos, cantante usa una botarga y vende suplementos alimenticios

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La industria de la música es una de las más caprichosas que existe, debido a que los cantantes pasan por grandes periodos de presión para traer temas que se mantengan en la vanguardia. Si bien, existen muchos casos de éxito, la realidad es que la gran mayoría solo estrena un hit para luego desaparecer en la gran marea musical. Recientemente, una superestrella de la música pop probó el amargo fracaso, luego de que todos sus discos fueran éxitos garantizados.

Se trata de Katy Perry, quien durante toda la década del 2010 estrenó temas que se volvieron himnos en la industria pop, entre los que se pueden mencionar The One That Got Away, Last Friday, Hot n Cold, I Kissed a Girl, Roar, Firework, Teenage Dream, entre otros; sin embargo, se dice que todo lo que sube tiene que bajar y para el 2017, la celebridad fracasó completamente con su disco, Witness, producción que se estrenó a mediados de dicho año y aunque debutó como uno de los más vendidos, siete días después cayó al puesto 13, lo que significó un total fracaso para la esposa de Orlando Bloom.

Tras este tremendo tropiezo, Katy sufrió depresión, aunque a principios del 2018 se inscribió a un retiro ofrecido por el Instituto Hoffman, en California, mismo que la ayudó a superar esta terrible etapa; actualmente, Perry se encuentra disfrutando del gran éxito que significó su tema navideño, Cozy Little Christmas, mismo que la llevó a recuperar su estatus de tema Platino, logro que se veía lejano tras ese fatídico 2017.

Si bien sus 183 millones de seguidores de la celebridad la apoyaron durante este duro momento, nada los preparó para la fotografía que la artista publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, durante la jornada del pasado viernes, 16 de diciembre, cuando se mostró a ella misma vistiendo una botarga de jengibre, así como lo lees. Resulta que todo se trató de un método de publicidad para los suplementos alimenticios, Bragg, mismos que pertenecen a Katy y a su marido, Orlando Bloom.

Katy Perry se disfraza de una raíz de jengibre

Créditos: Instagram @katyperry

Katy Perry presumió que se había convertido en la "viva imagen de la salud", mientras que el actor de Piratas del Caribe, bromeó con ella, argumentando que estaba "fanfarroneando". En tanto, la opinión de sus fanáticos se dividió, ya que, mientras algunos lo tomaban con humor y pensaban que se trataba de una fotografía atrasada de Halloween, hubo quienes criticaron a la famosa y la tacharon de "ridícula".

Fuentes: Tribuna