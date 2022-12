Horóscopos: Para cerrar la semana, estas son las predicciones de Mhoni Vidente según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estamos por iniciar la penúltima semana del 2022 y un nuevo ciclo cada vez está más cerca, por lo que es necesario empezar a pensar en los rituales que nos garanticen abundancia y buena suerte; no obstante, mientras eso sucede, la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente ha hecho sus predicciones para cada signo zodiacal, por lo que si quieres darle un mejor rumbo a tu destino, toma nota de lo que tiene para ti.

Aries

Una nueva semana está por iniciar y, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, será necesario que este domingo lo uses para enfocarte en actividades que no tengan que ver con tu trabajo, pueden ser asuntos artísticos o bien sociales. Despeja tu mente y date un respiro que lo necesitas y de sobra. Consiéntete con un buen libro, un té y prepárate para iniciar con el pie derecho. Será una gran semana y demandará mucha energía, mejor aprovecha ahora que tienes la oportunidad.

Tauro

Todavía estas a tiempo de evaluar cómo es que te desenvuelves con los demás, no alejes a las personas por tu terquedad u orgullo, si inicias el año con rencores, a la larga te podría afectar. Mejor analiza qué es lo que puedes cambiar para garantizarte armonía con los otros, todo tu entorno se cargará de buena vibra y llegarán cosas positivas a tu vida.

Géminis

Cuando das a los demás también esperas recibir, pero últimamente te has excedido en esperar cosas a cambio. Busca un punto intermedio porque además de aligerar tus pensamientos, te permitirá una mejor relación con los que en verdad te importan. No te alejes de las actividades espirituales, te ayudarán a encontrar las respuestas que buscas y, por laguna razón, te niegas a ver.

Cáncer

Si pensabas en hacer algo diferente a la rutina pues es el momento perfecto. Aprovecha que ls vacaciones iniciaron para hacer algo en familia o amigos, no te alejes de las personas que están para ti, demuéstrales que también te importan y a veces un detalle pequeño hace la diferencia. Seguro tendrás un buen día, aprovecha la buena vibra para relacionarte de la mejor manera posible con los demás.

Leo

Todos a veces nos hemos sentido en el fondo pero inyectarse de optimismo nunca está de más. Hoy es un buen día para ello pues sin darte cuenta, dirigirás tu camino hacia la buena fortuna, las buenas relaciones y hasta te llenarás de armonía. No tomes desiciones arriesgadas, porque además de darte un golpe financiero, también están las que pegan en el ámbito emocional.

Virgo

Debes pensar que para recibir cosas nuevas y prósperas a tu vida, es necesario que hagas espacio, por ello este día será el ideal para que te deshagas de todo lo que ya no quieres, incluso de los sentimientos que te han hecho daño a lo largo del año. No vale la pena seguirlos arrastrando. La relación con tu familia y amigos seguirá en armonía, aprovéchalo para hacer planes con ellos, busca cosas diferentes.

Foto: ilustrativa

Libra

No vale la pena que cierres el año con tensiones con la pareja, amigos o tu familia. Puede que te sientas irritable pero es solo una etapa. No te tomes todo tan personal, recuerda que no todos tenemos buenos días. Mejor trata de distraerte con actividades recreativas incluso puedes poner todo en orden, te ayudará también a despejar la mente y hallar paz y equilibrio.

Escorpión

A nadie le hace mal despertarse un poco más temprano y hacer algo de ejercicio, hoy esto podría hacer la diferencia en muchos aspectos. Pese a que se trata de un día de descanso, tú posarías aprovecharlo para calmar la tensión, alejar los malos pensamientos y las tentaciones. Puedes aprovechar que la relación con tus amistades va ‘viento en popa’ al buscar una actividad diferente al aire libre, te será de mucha ayuda, ya lo verás.

Sagitario

No dejes que el pesimismo se apodere de tu ser, repite que se trata solo de un mal momento y como todo, también pasará. Evita aislarte de los que más se preocupan por ti, ellos te darán la respuesta a eso que te agobia y a lo que le das muchas vueltas. A veces es bueno dejarnos ayudar, no podemos con todo a la vez. Busca ratos d productividad, te darán un ‘empujón’ para avanzar en el aspecto profesional.

Capricornio

La estabilidad emocional poco a poco comienza a mostrarte otra cara de la vida, incluso, te ayudará a que tengas una perspectiva diferente de ti mismo. Aprovecha esta seguridad que sientes para sumar coas buenas a tu vida, ya sea en el aspecto de pareja o hasta de trabajo, verás que poco a poco las piezas del rompecabezas embonan.

Acuario

Estas tan rodeado de los que quieres que puede que te sientas incapaz de satisfacer a todos. Piensa que no es tu responsabilidad darle gusto a los demás y deja de lado esta presión que n te deja disfrutar. Verás que todo sale a pedir de boca y será un cierre de año espectacular. No dejes a tus amistades, estas relaciones también serán de gran apoyo para ti.

Piscis

El drama puede que nos guste de vez en cuando, nos gusta sentirnos el centro de atención pero tampoco es bueno exagerar, Mejor date u respiro y aprovecha del último día de la semana para hacer algo diferente, eso que siempre te había dado miedo o busca inscribirte a algún tipo de curso o voluntariado. No hagas las cosa sin pensar, puede que te arrepientas en adelante.

Fuente: Tribuna