Se divorció y salió del clóset: Tras irse a TV Azteca, galán vuelve a Televisa ciego y desfigurado

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien fue uno de los galanes más cotizados de Televisa al protagonizar melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, revela que quedó con problemas de la vista y con el rostro desfigurado luego de haber recibido tremenda golpiza afuera de su casa. Se trata de Alfredo Adame quien aparece en famoso programa de la televisora de San Ángel luego de haber sido vetado y haber firmado con TV Azteca.

Como se recordará, el actor se involucró en un pleito afuera de su casa y acabó golpeado por dos hombres, quienes estuvieron detenidos hasta que llegaron a un acuerdo. El histrión acabó con el ojo gravemente herido, con riesgo de acabar ciego en su totalidad y con al menos 4 fracturas en el rostro. Por ese motivo, tuvo que ser operado de emergencia hace algunas semanas para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, donde sufrió múltiples fracturas.

Alfredo Adame acabó 'desfigurado'

Al acudir al programa de Las Estrellas Más Noche con Israel Jaitovich como invitado luego de haberse divorciado en el 2019 de Mary Paz Banquells, haber despotricado contra su excompañera del programa Hoy Andrea Legarreta y pleitos con otros famosos como Gustavo Adolfo Infante, Rey Grupero y Laura Zapata, habló de su estado de salud: "30 por ciento de visión de este ojo la voy a perder (...) no sufrí desprendimiento de retina afortunadamente", compartió. "Con pupilentes y todo, el 30 por ciento se disminuyó", dijo.

Luego de las especulaciones sobre su orientación sexual, pues él mismo bromeó con que salía del clóset pues estaba 'enamorado' de su representante y las presuntas salidas que habría tenido con una chica trans (las cuales negó), añadió: "El párpado está congelado, entonces se va a quedar así un mes, ahorita parece que tuviera un ojo hacia arriba", dijo sobre su rostro, mostrando que quedó con el ojo desfigurado. En el hospital, tras ser operado, Adame se veía prácticamente irreconocible, sin embargo, reveló cómo podrá recuperarse.

Mucho hielo, mucha árnica y mucha mota... mucho CBD para el dolor. En cosa de un mes el párpado ya está arriba y todo está bien", dijo.

Finalmente, dio detalles del pleito que protagonizó: "Lo único que hice fue '¿Amigo, te puedo ayudar en algo?' porque estaba grite y grite, habían matado al hermano y estaba con una señora, la suben a la ambulancia. Empieza a gritar, le enseño el celular. Dicen que no me pegaron y que yo los estaba grabando. No los estaba grabando y hasta donde yo sé no es delito. El cuate se volteó (...) me insultó y ahí ya me prendí", contó Adame.

