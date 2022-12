Seguidores de Ángela Aguilar le dan la espalda y la destrozan por esta FOTO: "No digas ma..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Ángela Aguilar es una de las cantantes más representativas del género regional mexicano; sin embargo, esto no la exentó de que la gente la destrozará en Instagram durante la tarde de este domingo, 18 de diciembre, cuando compartió una serie de fotografías que fueron muy mal recibidas por su audiencia a tal grado que recibió burlas y insultos en la sección de comentarios.

Como muchos sabrán, el día de hoy Argentina y Francia se disputaron la Copa del Mundo en Qatar, por lo que la hija menor de Pepe Aguilar coordinó su outfit con los colores de la bandera del país sudamericano, esto con la finalidad de expresar su apoyo a la selección liderada por Messi: "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25 por ciento Argentina. 100 por ciento orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo".

'Outfit' de Ángela Aguilar

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Derivado de esto y tomando en cuenta que Ángela Aguilar ha basado toda su carrera en las tradiciones mexicanas, mucha gente tomó muy a mal su apoyo a Argentina, por lo que las críticas no tardaron en llegar. Comentarios como: "Luis Miguel que no era mexicano, se sentía 100% mexicano. Aquí vemos claramente que los Aguilar solo venden la imagen de mexicanos para tener dinero, vaya sobrevalorados.", "Y caíste mal, un admirador menos", "No digas mam...", "Ridícula, que es 'Dora la Exploradora'" o "Cosas de whitexican", inundaron su sección de comentarios.

Incluso hubo algunos que sacaron a relucir la doble nacionalidad de Ángela Aguilar, debido a que la cantante de La Llorona y Ahí donde me ves, nació en California, Estados Unidos, durante una de las giras de su padre: "No ma.... tu eres estadounidense y ni siquiera mexicana eres. Y hasta te sientes de Argentina", "25 por ciento mexicana, 25 por ciento argentina, 50 por ciento estadounidense".

Reacción del público

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Pero... ¿por qué Ángela Aguilar mencionó que era 25 por ciento de Argentina? Para quienes no lo sepan, la intérprete de Ella qué te dio sí cuenta con sangre sudamericana y esto es porque su abuela materna, Doña Eva Mendoza pertenece a dicho país. Y aunque no está relacionada con el medio del entretenimiento, se ha dado a conocer debido a que suele aparecer en los tiktoks de sus nietos.

Fuentes: Tribuna