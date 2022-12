Shock en la dinastía: A 1 mes de su boda, Alex Fernández confiesa que otra 'mujer' lo trae loco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber tenido que posponer la boda por la iglesia debido a la pandemia por Covid-19 y la muerte de Vicente Fernández, Alex Fernández logró casarse con su novia de toda la vida, Alexia Hernández. La lujosa ceremonia se celebró en la parroquia de San Juan Macías, ubicada en Zapopan, Jalisco. Si bien, la pareja tuvo que pasar por una larga espera, el pasado sábado, 17 de noviembre, el hijo del 'Potrillo' paralizó a sus fans al revelar que otra 'mujer' lo traía "babeando".

Se trata de nada más y nada menos que de su hija, Mía, quien el día de ayer celebró sus 9 meses de vida. Parece ser que la familia de tres decidió marcharse de vacaciones a un lugar nevado, donde aprovecharon para tomar unas fotografías de la pequeña, mismas que fueron calificadas como 'sumamente tiernas' en la cuenta oficial de Instagram del charro. En los retratos se puede apreciar que la nieta de Alejandro Fernández disfrutando de su viaje, mientras usa un tierno mameluco de muñeco de nieve.

Por su parte, Alex no dudó en demostrar el padre atento que es con su niña, al felicitarla por su aniversario de vida: "¿Y si hacemos un muñeco? Felices 9 meses princesa hermosa, te amo. Me traes babeando", declaró el cantante de 29 años. Parece ser que las fotografías de Mía lograron captar la atención de algunas personas de la farándula, quienes no dudaron en reaccionar, entre ellos se puede mencionar a Andrea Legarreta y al Gallo Elizalde.

Mía Fernández disfrazada de muñeco de nieve

Créditos: Instagram @alexfernández.g

Como se mencionó anteriormente, el hijo mayor de el 'Potrillo' ha demostrado ser un padre sumamente orgulloso de su pequeña, a quien incluso ya presentó de manera oficial en sus conciertos, donde se le ha visto cargarla con orgullo de la misma manera en la que 'Rafiki' solía cargar a 'Simba' en el Rey León, película de la que Alex es muy fan, al grado en el que se le ha visto colocar imágenes del filme de Disney en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien Mía aún es muy pequeña, parece ser que Alex está haciendo todo lo posible para que su hija continúe con el camino de la charrería heredado por su padre y su abuelo, ya que, en algunos videos que él mismo ha compartido se puede ver a Alexia diciendo que la niña está cantando igual que su progenitor, también ha sido captada rodeada de peluches en forma de caballo, animal al que la familia Fernández le tiene gran afecto.

Alex Fernández y Mía

Créditos: Instagram @alexfernandez.g

Fuentes: Tribuna