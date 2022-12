Shock en la música: Tras rumores de amorío, Shakira le envía cariñoso mensaje a Alejandro Sanz

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Luego de su inesperada ruptura con el futbolista, Gerard Piqué, comenzaron a resurgir los rumores de que Shakira y Alejandro Sanz mantenían un amorío, hecho que fue desmentido por el intérprete de Mi soledad y yo, aunque esto no impidió que la colombiana emocionara a sus millones de seguidores en Instagram con un cariñoso mensaje para el cantautor español.

Como algunos recordarán, Sanz y Shakira mantienen una gran amistad desde que ambos colaboraron en su gran éxito, La Tortura, hit que fue lanzado en el año 2005. Desde entonces el vinculo entre ambos cantantes se fue haciendo cada vez más estrecho, hasta que los fanáticos comenzaron a notar que había una fuerte química entre los dos. Los rumores aumentaron después de que saliera a la luz un video detrás de cámaras en donde la cantante de Ojos así le muestra a Alejandro una canción que escribió para su entonces novio, Antonio de la Rúa.

En el clip se puede apreciar como ambos comienzan a coquetear, cuando el español menciona que le gustó mucho el tema y le mencionó que a él nunca le habían hecho un detalle así: "(Me gustó) Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así", a lo que la famosa responde que a ella tampoco. Tras ello, Sanz le propone a Shakira que ambos se escriban un temas mutuamente para no morir sin vivir una experiencia así, a lo que la celebridad de Barranquillas responde que sí: "Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción"

Finalmente, Sanz alaga el talento de la cantante para la música: "Es verdad, es que ¿sabes? Yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento". Mientras que en una entrevista Alejandro reconoció que Shakira le parecía "una mujer muy sensual"; sin embargo, el tiempo pasó y parece ser que las cosas no llegaron demasiado lejos entre los cantantes, quienes continuaron siendo grandes amigos.

Este hecho quedó muy claro cuando, este domingo, 18 de diciembre, la cantante de Pies descalzos compartió un breve, pero cariñoso mensaje para Sanz, ¿la razón? El intérprete se encuentra celebrando su cumpleaños número 54 y Shakira no lo olvidó: "Recordándote en tu día querido amigo. Feliz cumpleaños". Por su parte, Alejandro correspondió al mensaje de la famosa: "Mi querida amiga. Gracias siempre por tu amistad".

