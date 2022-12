Tras brillar en Televisa, hija de Mariana Garza presume a su novio en redes sociales

Ciudad de México.- María Perroni pertenece a la camada de actrices más prometedoras de Televisa. Si bien tiene una corta edad, la hija de Mariana Garza no quita el dedo del renglón y continúa luchando por lograr su sueño de ser actriz, labor en la que puso todo su empeño en este 2022, ya que se le vio participando en la obra de teatro de suspenso, Sola en la oscuridad, junto a Itatí Cantoral; así como también se robó el corazón del público al dar vida a 'Rayo Rojo' en Vencer la Ausencia.

Si bien la jovencita ha demostrado tener un arrollador talento en el área laboral, también ha logrado jactarse de ser afortunada en el amor, ya que, a sus 14 años cuenta con una de las relaciones amorosas más estables del mundo de la farándula. Como algunos recordarán, a principios del 2022, la celebridad juvenil inició su relación con Diego Enrique, un modelo y cantante, de quien se ve sumamente enamorada.

Aunque María y Diego tuvieron que enfrentarse a la distancia mientras ella se encontraba en las grabaciones de Vencer a la Ausencia, esto no fue un impedimento para ellos, ya que, el adolescente se las ingenió para hacerle visitas sorpresa en el set de grabación, tal y como ocurrió el día de su cumpleaños, hace algunos meses. A partir de entonces, la actriz dejó de publicar fotografías de su relación y solo volvió a hacerlo el día de su aniversario y este domingo, 18 de diciembre.

María Perroni posa con su novio, Diego

En las fotografías se puede apreciar el gran amor que hay entre ambos jóvenes, tan solo en la primera imagen se puede ver a la pareja dándose un tierno beso; mientras que en la segunda hacen gala de su felicidad al ser captados abrazados de una manera bastante tierna. Por su parte, la histrionista añadió un pie de fotografía en donde expresó el gran amor que siente por su novio: "Gracias por haber venido a abrigarme el corazón".

Estos retratos lograron cautivar a los fans de la pareja, quienes llenaron la publicación con tiernos mensajes en los que les deseaban que durasen bastante, así como resaltaban lo tiernos que se veían: "Ojalá duren"; "Se les ven bellos", "Qué bonita pareja hacen", entre otras cosas. Cabe señalar que hace un mes la pareja cumplió su primer año juntos y María lo celebró por lo alto con un tierno mensaje en Instagram:

Hoy hace 1 año dijiste la frase “puedo ser tu novio?” la cual me derritió de amor y emoción al escucharla. Dije “bueno va” según yo sabiendo cómo iba a estar la cosa estando juntos… Hoy, 1 año después sé que no tenía ni la remota idea de todas las aventuras, sueños, montañas rusas, aprendizaje y crecimiento que íbamos a vivir en tan solo 1 año. Supongo que tampoco sé lo que nos falta por vivir, pero ya no es miedo. Es emoción, porque sé que contigo puedo ir hasta con los ojos cerrados a donde sea.