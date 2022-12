Tras divorcio por infiel, Paola Rojas da inesperada noticia de 'Zague' y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Paola Rojas nuevamente logró provocar revuelo con las declaraciones que hizo sobre cómo era su vida al lado de su exmarido Luis Roberto Alves dos Santos 'Zague'. Cómo se recordará, la pareja firmó su divorcio en el año 2018 luego de que se descubriera que el exfutbolista del América había sido infiel y hasta presuntamente tenía una hija fuera de su matrimonio.

Aunque para la conductora de Televisa, quien a partir del 2023 dejará el noticiero matutino Al Aire, le resultaba muy difícil y doloroso hablar de su pasado con el brasileño, en el reciente capítulo de Netas Divinas hizo algunas declaraciones que dejaron ver que su relación con 'Zague' ya mejoró. Resulta que Pao declaró ante las cámaras del programa Unicable cómo eran las celebraciones de Año Nuevo con su exesposo.

La originaria de la CDMX contó que por primera vez celebraría la llegada de un nuevo año con sus pequeños Paulo y Leonardo pues desde que se divorció los niños pasaban esta fecha al lado del comentarista de TV Azteca en Brasil pero como él ha estado muy ocupado con la cobertura del Mundial de Futbol 2022, ahora ella tendrá el privilegio de celebrar con los pequeños: "Año Nuevo no me ha tocado con mis hijos desde que me divorcié".

Paola Rojas y sus dos hijos

Es que su papá está en Qatar y tal", explicó.

Posteriormente Rojas declaró que se tomaría unas vacaciones para celebrar con sus herederos a lo grande: "Entonces lo planeé todo para ellos, vamos a ir a uno de sus lugares favoritos, en Navidad siempre han estado conmigo pero en Año Nuevo este es el primer año... lo planeé todo para ellos, para empezar el año con ellos. Luego recordó que los niños ya se habían acostumbrado a celebrar esta festividad al estilo brasileño y compartió todos los detalles.

Paola confesó que ella amaba celebrar Año Nuevo con 'Zague' en su país natal ya que el ritual es espectacular: "Los fuegos artificiales son muy espectaculares... pero más allá de eso, hacen una cosa muy linda, todo mundo se viste de blanco en Año Nuevo y en playa saltan las olas pidiendo deseos... todos en la orilla del mal, ponen velas en la orilla del mar iluminada", recordó muy emocionada y con una sonrisa.

Fuente: Tribuna