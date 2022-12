Afamado cantante pierde la vida tras luchar contra terrible enfermedad; así lo despidió su bandaA

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Una vez más el mundo de la farándula se ve obligado a vestirse de luto, esta vez se debido a la muerte de un querido cantante británico. La amarga noticia fue brindada por la banda con la que cantó toda la vida. Según los primeros informes, el artista habría luchado contra una enfermedad durante un corto periodo de tiempo, aunque no se ha revelado si dicho malestar está relacionado con su muerte.

Se trata de Terry Hall, una figura reconocida de la música de Inglaterra, debido a que él y su banda, The Specials, fueron pioneros el ska inglés. Entre sus temas más conocidos se pueden mencionar Ghost Town y Too Much Too Young entre otros hits que lo hicieron saltar a la historia. La noticia sobre su fallecimiento se dio a conocer durante la jornada de este lunes, 19 de diciembre, a escasos días de Navidad.

The Specials le rindieron homenaje al a celebridad, a través de su cuenta oficial de Twitter donde escribieron: "Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha tenido este país. Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la escena misma de la vida".

Créditos: Twitter @thespecials

Si bien aún no hay demasiados detalles sobre la causa de muerte de Terry; así como sobre la enfermedad contra la que luchaba, es posible que conforme avancen las semanas trasciendan mayores detalles. Para quienes no conozcan a Hall, él saltó a la fama en los años 70 junto a su banda, quienes se volvieron reconocidos por la manera en que el cantante abandonaba los escenarios, ya que siempre recitaba las mismas tres palabras: "Amor, amor, amor".

Aunque la banda se encargó de dedicar su más sentido pésame en las redes sociales, la realidad es que cada uno por separado emitió sus respectivas condolencias por medio de sus redes sociales, tal fue el caso de Neville Staples, quien tuiteó: "Estoy profundamente entristecido. Sabíamos que Terry no se encontraba bien, pero no nos dimos cuenta de cuán grave era hasta hace poco".

Fuentes: Tribuna