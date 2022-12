Consuelo Duval no se guarda nada y se burla del Canelo Álvarez por felicitar a Argentina

Ciudad de México.- El día de ayer, domingo, 18 de diciembre, los ojos del mundo se giraron a observar la gran final de Qatar 2022, donde las selecciones de Francia y Argentina se disputaron la copa. Como muchos sabrán, el equipo de Lionel Messi se convirtió en el campeón, lo que provocó que diversos miembros de la farándula mexicana enviaran sus felicitaciones; sin embargo, entre ellos hubo uno que destacó, se trata del Canelo Álvarez.

Como algunos recordarán, en este Mundial, la selección mexicana se enfrentó en la cancha contra Argentina, partido que perdió con un marcador de 2-0, lo que ya de por sí ponía a las aficiones en una situación complicada, pero todo empeoró cuando el boxeador pelirrojo insultó a Lionel Messi por presuntamente haber pateado la playera del equipo mexicano, cuando se encontraba en los vestidores con el resto de sus compañeros.

¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto a Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su mam... que hizo", declaró el famoso