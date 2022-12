¿En qué consiste? Amber Heard anuncia en redes sociales que llegó a acuerdo con Johnny Depp

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- A mediados del 2022, las autoridades de Virginia fueron las encargadas de escuchar los argumentos tanto de Amber Heard y de Johnny Depp, así como de los testigos de cada uno, debido a que los actores de Hollywood, quienes estuvieron casados, tomaron la decisión de demandarse mutuamente; en el caso de la actriz por abuso psicológico, físico y sexual de parte del protagonista de Piratas del Caribe, mientras que éste lo hizo por difamación, lo que llevó a que el jurado fallara a favor del también cantante dando pie a que la intérprete apelara por eliminar tal juicio.

La Corte de Virginia había destacado que la actriz debía pagarle a su expareja la cantidad de 10 millones de dólares por daños compensatorios, mientras que también se sumaron cinco millones más por daños punitivos, cifra que al final se redujo en 350 mil dólares. La cantidad que la co-protagonista de Aquaman debía pagarle a su expareja fue motivo para que sus abogados remarcaran que ella no tenía los recursos necesarios y con ello, se dejaría ver con un perfil bajo para mantenerse firme en el hecho de no cumplir con su parte.

Instagram @amberheard

Paralelo a este evento, Depp no solo regresaba a los escenarios, sino que además también e le pidió pagar a su expareja la cantidad de dos millones de dólares por daños compensatorios, mismos que no se sabe si ya cubrió pues estaba a la espera que Heard, de 36 años de edad, pudiera costear la multa que se le había impuesto. Luego de mucho esperar, este lunes 19 de diciembre la actriz lanzó un comunicado en donde aseguró que ya había llegado a un acuerdo con el actor el cual consiste en lo siguiente.

Amber Heard, quien se había mantenido alejada de las plataformas sociales, informó con un comunicado de prensa que había tenido que tomar una "muy difícil decisión", la cual aseguró no había elegido pero era lo mejor para ella, pues el juicio mediático contra su expareja la llevó a evaluar si estaba lista para aportar una nueva "humillación" de protagonizar un nuevo juicio, pues cabe recordar, el pasado 7 de diciembre pidió que el anterior fuera anulado argumentando haber favorecido al histrión.

"Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida", argumentó en redes.

Foto: Twitter

De acuerdo con lo expuesto por la actriz, el acuerdo al que llegó con su exesposo fue de pagarle no los 10 millones que el jurado argumentó más los 350 mil dólares por otros daños, ya que ahora deberá cubrir solo un millón de dólares para resolver la demanda por difamación que el actor interpuso, terminando con la batalla legal que ambos todavía sostienen.

"Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que traté de dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro".

Foto: Twitter

Al rematar su comunicado, Amber Heard lamentó que las denunciantes, como fue su caso, terminen por ser revictimizadas, pues cabe destacar que derivad de este juicio, perdió varios papeles, entre ellos el de 'Mera' que estaba considerado para la segunda entrega de Aquaman; no obstante, insistió en que no callaría la verdad a pesar del resultado del juicio. "No seré amenazada, desanimada o disuadida por lo que sucedió de decir la verdad. Nadie puede y nadie me quitará eso. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo".

Instagram @amberheard

Fuente: Tribuna