Pepe Aguilar sale en defensa de Ángela tras confesarse 25% argentina: "Envidiosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde del pasado domingo, 18 de diciembre, Ángela Aguilar compartió una publicación en su cuenta de Instagram que fue altamente criticada en redes sociales, ¿la razón? se confesó 25 por ciento argentina luego de que dicho país ganara la Copa del Mundo en Qatar 2022, algo que no fue muy bien recibido por sus millones de fans, debido a que la joven celebridad basó la mayor parte de su carrera en el regional mexicano; así como en las tradiciones de este país.

Publicación de Ángela Aguilar

Créditos: Instagram @ angela_aguilar_

En la publicación, la cantante de La Llorona fue severamente criticada y no se salvó de recibir comentarios como: "No lo puedo explicar. El nivel de querer hacer que se trate de ti, ¿qué tienes de argentina? Las visitas (...) Morra ridícula que seguro en su vida ha visto un partido de futbol pero ahí andas subiéndote a un tren que no te corresponde, payasa", "Entonces deja de lucrar con México y vete para allá" o "Ella es de donde pueda sacarle provecho y brillo. Ayer mexicana, hoy Argentina, mañana sepa".

Si bien, Ángela no ha hecho ningún comentario con respecto a lo ocurrido, quien parece ser que no soportó la ola de odio a su hija fue Pepe Aguilar quien salió en defensa de la menor de sus hijos; mientras a algunos usuarios les respondió que si reaccionaban así era por envidia a algunos más les contestó con ironía, tal y como lo hizo con una joven que le pidió a la cantante que mejor se fuera a Argentina, a quien le escribió: "Perfecto, inmediatamente la mando para allá"; mientras que aseguró que otros le daban "ternura" y añadió un emoji triste, e incluso en otro comentario aseguró que la famosa no era mexicana sino de Rusia.

Respuesta de Pepe Aguilar

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Si bien, todo indicaría que la finalidad de todo esto era defender a su hija, Pepe terminó siendo aún más insultado por la audiencia, ya que no tardaron en referirse a él como "viejo ridículo", a la vez que le pedían que metiera en cintura a Ángela por lo que había dicho en su última publicación. Al igual que con la intérprete de Ahí donde me ven, a Pepe lo acusaron de lucrar con la cultura mexicana y hasta le dijeron que no era la mitad de charro que su padre, Antonio Aguilar.

La gente se le va a la yugular a Pepe Aguilar

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

De acuerdo con algunos medios de comunicación Ángel Aguilar, en efecto tiene sangre argentina y es que, aunque todo el mundo conoce a sus abuelos paternos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, la realidad es que su abuela materna, Doña Eva Mendoza sí es originaria del país sudamericano; sin embargo, ella no está relacionada con el mundo del entretenimiento y solo se sabe de ella porque en algunas ocasiones aparece en los videos de TikTok de sus nietos.

Fuentes: Tribuna, Instagram @angela_aguilar_