Sale del aire: Tras 15 años en 'Hoy', Galilea Montijo deja programa de Televisa y se despide en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios meses al aire en un famoso programa, la conductora Galilea Montijo se conmueve y se despide en vivo en el matutino Hoy de una popular emisión de la cual formó parte. ¿Abandona la competencia del matutino Venga la Alegría de TV Azteca? No, sino que la tapatía, quien inició su carrera en Televisa hace 27 años, dio detalles de la gran final del reality ¿Quién es la máscara?, el cual tuvo lugar la noche de este domingo 18 de diciembre.

Junto a Yuri, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y varios invitados, Gali debutó como investigadora en el programa, el cual fue conducido en su cuarta temporada por Omar Chaparro, aunque en años anteriores había estado Adrián Uribe. Luego de que fuera destapada la identidad de los últimos personajes, resultó ganador 'Huacal', una piña, pera, ajo y fresa que resultaron ser las integrantes del grupo musical JNS, conformado por Karla Díaz, Regina Murguía, Angie Taddei y Melissa López.

Haciendo una recopilación sobre la esperada noche, Galilea dedicó unas palabras al cierre de temporada luego de elogiar a las ganadoras, afirmando que le recordaban a sus tías de Guadalajara, Jalisco. "Fue una gran temporada, muy divertida", señaló despidiéndose, pues se desconoce si vuelva para el próximo año u otro famoso ocupe su lugar. Como se recordará, ella entró en el lugar de Mónica Huarte, por lo que habrá que esperar para ver si la vuelve a reemplazar o no.

Aunque sale del aire de este programa, la conductora de 49 años continúa vigente tanto en el matutino Hoy como en el programa transmitido por Unicable, Netas Divinas. Hace unos meses, en este último, Montijo dejó en shock a todos al salir del clóset como "heteroflexible". Y hace unos días, hizo tremenda confesión en el programa, pues reveló que como en todo trabajo, no siempre se ha llevado bien con todos sus compañeros, por lo que sí ha tenido que lidiar con algunas enemistades en el matutino Hoy.

¿Tiene una rivalidad con Andrea Legarreta? No, pues aunque se ha rumorado mucho, ambas se llevan de maravilla: "Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber, porque no es que vamos a ser amigas, o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre", dijo entonces.

Fuente: Tribuna