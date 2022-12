¿Sale del clóset? Tras 20 años en Televisa y dejar México, Marco Antonio Regil da anuncio en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras realizarse el evento del Teletón este fin de semana en la CDMX, se rompió la meta de nueva cuenta al superar la meta de más de 410 millones de pesos. En el lugar estuvieron famosos como Galilea Montijo, Faisy, Michelle Renaud, Adrián Uribe y Marco Antonio Regil, quien apareció de nueva cuenta en las pantallas de Televisa para este suceso y también en las del programa Hoy, pues hicieron un recuento del gran logro.

Primero, Andrea Legarreta y el resto de los conductores del matutino Hoy hablaron un poco al respecto y presentaron la cápsula, en la que se entrevistó al presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa Emilio Azcárraga Jean agradeció por el apoyo durante esos 25 años: "Ser tercos empezó con un sueño que afortunadamente todos los mexicanos, año con año, han soñado con nosotros y darle una oportunidad a niños que tienen un discapacidad", sostuvo.

Tras el testimonio de otra conductora de lujo, Galilea Montijo, Regil expresó: "Muy contentos, cada piedrita que se construye y ahora bueno, este año que le toca a Mazatlán donde la gente de Sinaloa tiene que ir a otros lugares a recibir atención", resaltó el presentador, quien como se recordará dejó las filas de Televisa en 2017 tras renunciar a su contrato de exclusividad. Como se recordará, Marco destacó en programas como 100 mexicanos dijeron y Atínale al Precio, sin embargo, se alejó de la pantalla.

Captura de pantalla del programa Hoy

El presentador estuvo más de 20 años en la televisora de San Ángel pero en 2017 renunció a su exclusividad ya que decidió probar suerte en Estados Unidos de tiempo completo. Tras unirse al elenco y luego renunciar al matutino Un Nuevo Día (actualmente llamado Hoy Día) de Telemundo, inició un podcast y se desarrolló como orador motivacional. Aunque es uno de los conductores más cotizados, pues no solo es talentoso sino que tiene muchos proyectos altruistas, continúa soltero.

Como siempre ha sido muy hermético con su vida privada, desde hace años se especula sobre su orientación sexual. El conductor de 52 años, quien no se ha casado ni tiene hijos, ha causado controversia sobre sus preferencias. Y aunque ha tenido novias como Adamari López y hasta se ha comprometido (con la reina de belleza Silvia Salgado), los rumores no han cesado. Tras ser relacionado con Ingrid Coronado, él ha señalado que disfruta mucho su soltería y que no estaría buscando una relación tradicional, pues es muy feliz consigo mismo.

Fuente: Tribuna