Tras ser discriminada por su aspecto físico, estrella de TV pierde la vida inesperadamente

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El pasado fin de semana,el mundo de la farándula se visitó de luto después de que una querida estrella de televisión perdiera la vida por una afección del corazón. Según los primeros informes, la famosa fue enviada de emergencia al hospital, durante la jornada del pasado sábado, 17 de diciembre, pero no logró sobrevivir, hecho que fue confirmado por la cuenta oficial de Instagram de su empresa, este lunes, 19 del mismo mes.

Se trata de Jamie López, estrella del programa Super Sized Salon que se transmitía a través de la cadena We TV. Según algunas fuentes cercanas a la celebridad, desde el pasado sábado comenzó a manifestar síntomas de problemas cardíacos, por lo que fue enviada de emergencia a un hospital en Las Vegas. A raíz de esto, su empresa, Babydoll Beauty Couture dio la amarga noticia por medio de las redes sociales:

Lamentablemente anunciamos, con gran dolor, el fallecimiento del fundado y propietario de Babydoll Beauty Couture, la legendaria Jamie López. Les pedimos, en nombre de la familia Babydooll, que nos dé tiempo para procesar esta tremenda pérdida.

Por el momento se desconoce la causa exacta de su muerte y es posible que Babydoll se niegue a brindar más detalles en días cercanos. Lo que sí se sabe es que López había estado luchando por su salud, de hecho, durante la transmisión de Super Sized Salon se le vio bajar alrededor de 181 kilos, de los 383 que pesaba. Si bien la famosa dejó en claro que lo hacía por amor propio, también destacó que a lo largo de su vida había sufrido discriminación pro su complexión.

Fotografía de Jamie López

La celebridad, de 37 años, declaró desde siempre había sentido fascinación por el mundo del maquillaje; sin embargo, esto le trajo grandes problemas al momento de querer dedicarse a este medio. Otro problema al que se tuvo que enfrentar fue al darse cuenta que los salones de belleza no tenían sillas o camillas de su tamaño, lo que impedía que recibiera un atención adecuada, por lo que decidió fundar su propia compañía.

Jamie explicó para Yahoo Beauty que lejos de sentirse desmotivada por todo el odio que recibía, comenzó a sentirse motivada: "Me inspiró que no había ningún lugar donde pudiera arreglarme las uñas o el cabello en Las Vegas que se adaptara a mis necesidades como mujer de talla grande, y decidí que era hora de hacer algunos cambios para mujeres de talla grande del mundo. Me enoja mucho se maltratada por mi tamaño y no tener un lugar donde pueda ponerme hermosa".

Fuentes: Tribuna