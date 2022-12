Enferma y se volvió hombre: Tras renunciar a 'Hoy', conductora de Televisa los traiciona con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de Televisa, quien tuvo que renunciar al programa Hoy hace unas semanas por serios problemas de salud, abre su corazón en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca para contar sobre la enfermedad que padece. Se trata de Michelle Vieth, quien empezó su carrera en telenovelas y hasta se convirtió en hombre en uno de sus protagónicos más recordados: Mi pequeña traviesa.

Como se recordará, la actriz debutó en las filas de San Ángel en 1995 actuando en melodramas como Acapulco, Cuerpo y Alma, Mi pequeña traviesa (en donde se transformó en hombre pues hizo un doble personaje), Amigas y Rivales, Mujeres engañadas, Clase 406 y Mundo de fieras. Tras perder su contrato de exclusividad, se cambió a TV Azteca donde se unió al elenco de La Otra Cara del Alma y luego se retiró 8 años de la actuación.

En 2021 volvió a la pantalla chica en Mi fortuna es amarte y luego se enfocó en la conducción. Aunque se había integrado temporalmente al programa Hoy para participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy para reemplazar a Sugey Ábrego, tuvo que renunciar pues anunció entre lágrimas que tenía un serio problema de salud, por el cual la tendrían que operar. Ahora, la actriz de 43 años dio una entrevista la competencia y reveló que padece una extraña enfermedad en la sangre.

Además, explicó en qué consiste el padecimiento: "Se me diagnosticó adenomiosis y esta me causó una anemia. Esto es un problema que vengo arrastrando hace 6 meses, es un sangrado menstrual abnormal. En mi caso no paró en 6 meses, por eso se agravó como se agravó". Y aunque la también conductora del programa matutino de Televisa Cuéntamelo Ya! ya está en tratamiento, ha tenido malestares físicos: "Mucha fatiga, mucho desgaste, quería dormir todo el tiempo".

Y añadió: "Ayer fui con el doctor y me dijo que voy muy bien pero necesita 6 semanas más de tratamiento para dar una valoración definitiva para ver si será necesario tener una intervención quirúrgica o no". Finalmente, tras asegurar que está muy orgullosa de su hija y la apoya para que haga su carrera en Hollywood, mencionó que luego de sus divorcios y rupturas, está soltera y feliz: "Soltera y sin compromisos, feliz de la vida. no estoy buscando nada, estoy feliz con mis hijas, apapachada viviendo el mejor amor, que es el de mamá", finalizó.

Fuente: Tribuna