Enviudó: Tras volverse mujer y 25 años retirado de Televisa, exgalán de TV Azteca aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la muerte de su esposa hace unos años, un famoso galán de telenovelas volvió a encontrar el amor y aparece en redes del programa Hoy por este motivo. Se trata de Humberto Zurita, quien se volvió mujer en una obra de teatro e impactó al lucir irreconocible. El histrión, quien debutó en Televisa, luego se fue a TV Azteca y después a Telemundo, perdió a su esposa Christian Bach en 2019, sin embargo, cupido lo flechó de nuevo de Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel.

Como se recordará, Zurita se retiró de los foros de la televisora de San Ángel hace 25 años, sin embargo, participó en populares melodramas como De pura sangre, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas, el último proyecto que hizo ahí en 1997. Luego se cambió a la competencia en el Ajusco con su esposa, la actriz argentina Christian Bach, para trabajar como actores y/o productores en proyectos como El Candidato, Agua y Aceite, Vivir a destiempo, entre otros.

Humberto Zurita y Christian Bach (QEPD)

A 9 años de haber hecho su último melodrama en México, pues ha estado trabajando en Telemundo y hasta se ha transformado en mujer para la obra de teatro Papito Querido, Zurita reaparece en redes del programa Hoy, pues retomaron un video que Stephanie Salas publicó en su cuenta de Instagram, donde muestra a su madre y al actor en playa en una escapada romántica. Y es que luego de que Zurita estuviera más de 30 años casado con la madre de sus dos hijos, enviudó en 2019 luego de que Bach perdiera la vida por una misteriosa enfermedad que mantuvieron en secreto.

Ahora, tres años después, está feliz y dándose una nueva oportunidad en el amor con Stephanie Salas, quien tiene dos hijas, Camila Valero y Michelle Salas, a quien procreó con Luis Miguel. Ambos fueron captados presumiendo su romance en un viaje a la playa y fue Michelle quien los balconeó al compartir un video en el que no solo dejó ver lo enamorada que está su mamá del papá de Sebastián y Emiliano Zurita, también se aprecia la buena relación que ella tiene con el actor.

Twitter @programa_hoy

En el clip, se escucha decir a la nieta de Silvia Pinal "hello" mientras espera a su hija mayor, quien por ir grabando sufrió un pequeño incidente durante el camino. "Casi me mato", comentó Michelle, quien provocó que Humberto volteara a verla para ver si se estaba bien. Aunque no dio detalles sobre dónde se encontraban en su viaje familiar, demostró que apoya incondicionalmente la relación amorosa de su mamá con el histrión, quien muy pronto podría volverse su padrastro de manera oficial.

Fuente: Tribuna