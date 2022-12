Fue infiel: Tras salir del clóset, filtran íntimo VIDEO de Galilea Montijo con galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo, quien ha estado más de 15 años en las filas del programa Hoy, fue exhibida en polémico video en el que aparece con un galán de Televisa en un comprometedor momento. La tapatía de 50 años, quien tiene 11 años casada con el político Fernando Reina, padre de su hijo Mateo, ya había admitido en Netas Divinas haber cometido una infidelidad, afirmando que se arrepentía; ¿será que cometió una indiscreción?

Como se recordará, Gali debutó en las pantallas de Televisa en 1995 con pequeñas participaciones y roles secundarios en telenovelas como El premio mayor, Azul, El precio de tu amor y Tres Mujeres. Luego debutó como protagonista en La Verdad Oculta, el cual estelarizó junto a Alejandra Barros, Eduardo Yáñez y Gabriel Soto. También en 2009 protagonizó un capítulo de la serie Mujeres Asesinas con Ana Brenda y Paty Navidad.

Galilea tiene 11 años casada con su esposo

Y aunque la presentadora ha dejado entrever que le gustaría regresar a la actuación, usuarios han protestado contra esta decisión, afirmando que debe quedarse mejor como conductora. Tras estar en programas como Vida TV y Ritmosón, Gali se unió al programa Hoy hace 15 años y más recientemente a ¿Quién es la máscara? y Netas Divinas. Es en este programa que ha hecho tremendas confesiones que han paralizado al espectáculo, como cuando salió del clóset y cuando admitió que fue infiel.

Sí, la originaria de Guadalajara, Jalisco reveló que podría enamorarse de una mujer, asegurando que era "heteroflexible". También ha admitido que ha tenido que analizar su relación con su esposo pues han pasado por crisis que los han llevado a contemplar el divorcio. Incluso, hace unas semanas confesó que cometió una infidelidad: "Intenté mucho tiempo que cambiar pero sí tengo que confesar que le puse el cuerno pero me lo pidió a gritos. Me lo pidió a gritos chicas, me orilló", dijo en vivo.

Sin embargo, pese a las dificultades que ha enfrentado con su marido, Galilea no hablaba de haberlo engañado a él, sino a un exnovio de hace años que la trataba mal. Y en la emisión de este viernes 2 de diciembre del programa Hoy, Gali dio de qué hablar al protagonizar comprometedor momento con nada más y nada menos que el actor de Televisa Ariel Miramontes en su personaje de 'Albertano'. Y es que el comediante acudió al matutino para ser juez en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde ella conduce.

En el clip publicado en el canal de YouTube de Hoy, Montijo se recuesta en el piso y el actor empieza a hacerle un seductor baile que dejó a todos con la boca abierta. "Antes de que me lo pidan eh", dijo Gali para luego acostarse en pleno foro. De repente, el comediante llegó para sacar los 'pasos prohibidos' y pegar su cuerpo al de la conductora, cuando de repente se dio cuenta que ya habían subido de tono las cosas y dijo: Ya, ya, ya porque es televisión", para luego irse. "Programa de 12 de la noche", atino a mencionar Gali mientras se levantaba.

