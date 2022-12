Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, viernes 2 de diciembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la suerte de mi signo zodiacal este último día de la semana?", Mhoni Vidente, la tarotista y pitonisa más consultada por la farándula, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy viernes 2 de diciembre del 2022, los cuales incluyen las predicciones para ti en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Querido Aries, es posible que este día te sientas con los ánimos muy bajos, debido a que una persona en la que tenías ilusión te decepcionó. Está bien sentirse mal, date tiempo para ti mismo y sanarás.

Tauro

No puedes esperar que la gente te trate bien si tú no las cuidas ni muestras interés, Tauro. Tomar venganza por hechos pasados solo hará que te quedes más solo, ten cuidado.

Géminis

Es hora de un cambio de look, querido Géminis. Podrías probar con un nuevo tinte o corte, o si le temes a lo radical, te ayudará usar prendas nuevas. Acuérdate que eres digno de amor, no mendigues atención de otros.

Cáncer

En el trabajo vendrán situaciones muy complejas que tendrás que enfrentar con tus colegas; aprende a hacer equipo y triunfarás en esta jornada. De salud, andas muy bien, goza y sal más.

Leo

Tu pareja necesita que lo apapaches, pues está pasando por un muy duro momento, Leo. También debes poner mucha atención en tus cuentas, pues no has medido bien tus gastos.

Virgo

Deja de insistirle a esa persona para que salgan y disfruten, sino te quiere, te toca soltar; de aferrarte, solo serás más y más infeliz. Platica con tus amigos sobre esa situación tan dura que estás pasando, no te guardes nada.

Libra

Andas con los ánimos muy bajos, ganas de llorar y una sensación de vacío que llegó con el cambio de clima; tranquilo, déjate sentir y verás que todo pasará. Es un buen día para que te cuides mucho. Ámate.

Escorpio

No tiene nada de malo tener miedo, ni ser débil en ocasiones, querido Escorpio, el día que comprenda eso serás más fuerte de lo que crees. Está bien que te des unos días de descanso, la temporada lo amerita.

Sagitario

Si te aguantas los dolores de la espalda, el problema podría hacerse más grande, Sagitario, así que mejor ve con un médico que te atienda como dicta la salud. No gaste mucho dinero este viernes.

Capricornio

Extrañas mucho a una persona que ya no está en tu vida, pero su partida fue tu decisión, así que aférrate a tus decisiones y sigue adelante. Un nuevo proyecto del trabajo te ayuda a avanzar hacia tu meta.

Acuario

Respeta que la gente no siempre estará para ti, y que tú no puedes complacer a todo el mundo. Es momento de pagar deudas, querido Acuario, así que has cuentas y salda lo pendiente.

Piscis

No sabes bien porque tienes una actitud tan pesimista, pero lo que los astros te recomiendan en descansar y llevarte las cosas con más calma este viernes. No todo debe ser una fiesta a morir.

Fuente: Tribuna