Ingrid Coronado llega a 'Hoy' y hunde a viuda de Fernando del Solar tras quedarse con la herencia

Ciudad de México.- La famosa conductora Ingrid Coronado se entrevistó con reporteros del programa Hoy y otros medios acerca del proceso legal que emprenderá en contra de Anna Ferro, la viuda de su exesposo Fernando del Solar, ya que asegura ella se apropió de una casa que es de sus hijos. Hay que recordar que luego de que se abriera el testamento del argentino se descubrió que había dejado a sus dos vástagos desprotegidos.

Fue en su más reciente visita al programa Ventaneando donde la también actriz y cantante confirmó que Del Solar no incluyó a los niños en su testamento y reconoció sentirse muy decepcionada del fallecido: "Yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera... Lo que me da tristeza que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos..", expresó.

En ese momento Coronado señaló que Anna había vendido todas los objetos de una casa que es de su propiedad y señaló que debía de regresarlo tal y como estaba o pagar, pero esto no ha sucedido. En su retomada por el matutino de Televisa, la presentadora de 48 años confesó que aunque ha tratado de llegar a un acuerdo con la maestra de yoga, esta sigue sin responder a sus llamados:

Se necesita voluntad de las dos partes y no tengo respuesta. No ha habido acercamiento, lo he intentado, pero no siempre se puede".

Ingrid asegura que los juicios son muy costosos y por ello considera que "siempre es mejor llegar a un buen arreglo", pero debido a que Ferro no le ha dado réplica a sus llamados, pronto tomará acciones legales en su contra pues pretende proteger a sus hijos: "No he empezado con ese juicio. Yo confío en la legalidad y a mí me gusta hacer las cosas de la manera correcta y tendré que hacer lo que tenga que hacer".

La última vez que Anna apareció públicamente fue cuando se proyectó la cinta La familia de ex, la cual es la última película que protagonizó el fallecido Fer, en un homenaje póstumo semanas después de su partida y no quiso hablar con la prensa. Además cuando Coronado ventiló el testamento de Del Solar, ella salió a decir que se estaban contando "tantas mentiras y medias verdades…" pero que solo ella y su esposo sabían cómo fue todo.

