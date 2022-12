Luto en la TV: Tras depresión, famoso actor se quita la vida; estremece lo que hizo antes de morir

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Luego de que el pasado 19 de noviembre se anunciara el fallecimiento del querido actor Jason David Frank, conocido por interpretar al 'Power Ranger Verde' 'Tommy Oliver' en la serie infantil de los 90's Power Rangers, su viuda rompe el silencio y confirma la causa de muerte, además de relatar cómo fueron sus últimas horas con vida, en las que ella lo acompañó pues estaban de viaje.

Inicialmente, los reportes señalaban que el histrión se había quitado la vida a los 49 años al revelarse que se estaba divorciando de Tammie Frank, su segunda esposa y madre de su hija Jenna. De acuerdo con varias fuentes, Frank la estaba pasando mal anímicamente y había caído en una profunda depresión por la separación de la instructora marcial, por lo que señalaron que esto habría detonado que se quitara la vida.

Y aunque los informes policíacos informaron que fue encontrado sin vida en el baño de su habitación de hotel, donde se había hospedado con su aún esposa, no se había confirmado que se hubiera tratado de un suicidio, hasta ahora. Fue la propia viuda del actor quien al fin rompió el silencio y aclaró cómo fueron en realidad los eventos que transcurrieron ese día, asegurando que él luchaba "contra sus demonios" y sí había tenido problemas de depresión, pero nunca imaginó que podría quitarse la vida.

Tras admitir que él fue quien decidió dejar de existir esa noche, aclaró que no habían tenido ninguna discusión previo a su muerte como se había reportado, sino todo lo contrario. En una entrevista con People, Tammie mencionó que ambos habían viajado a Texas para tener una "una divertida escapada de fin de semana" para reavivar su romance y salvar su matrimonio, sin embargo, lo que obtuvo a cambio fue la pérdida del "amor de su vida".

Tammie admitió que sí tuvieron problemas en su matrimonio y se separaron un tiempo, sobre todo por la pérdida hace un año de la hija de ella, Shayla, a quien dijo Frank ayudó a criar: "Entre perderla y ayudar a criar a su bebé, Jason y yo comenzamos a tener problemas maritales (...) Para cualquiera que haya conocido el dolor de perder a un hijo, sé que entiende cómo una pérdida así cambia las cosas en un matrimonio". No obstante, hace 6 semanas se habrían reconciliado, por lo que salieron de viaje.

La noche de su muerte, señaló que tuvieron una conversación sincera después de regresar de un evento en un bar. Así relató lo que sucedió: "Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo", declaró la viuda. "Debo haber estado afuera no más de 10 minutos. Volví arriba y comencé a llamar a la puerta sin obtener respuesta. Llamé repetidamente y seguí llamando por su nombre para abrir la puerta (...) No sé si el personal del hotel o un huésped llamó a la policía, pero después de que la policía me llevó abajo, pudieron abrir la puerta y descubrieron que Jason se quitó la vida".

Tammie también manifestó que el actor era "un buen hombre" y que vivían una vida "muy normal con altibajos como cualquier otra persona". Y aunque reveló que sí luchó contra "problemas de salud mental y depresión antes", nunca pudo haber imaginado que esa noche él "estaba pensando en terminar las cosas". Finalmente, señaló que los medios cambiaron la historia y la han acosado en redes sociales por ese motivo.

"Me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento falso. Desde la muerte de Jason, he sido acosada en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo", comentó. "Todo lo que queremos es recordar a Jason y nuestras memorias más felices y superar el dolor de perder a un ser querido. Solo pido simpatía y comprensión durante este momento difícil", concluyó.

