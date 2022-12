Querida cantante deja helados a sus fans tras revelar el doloroso secreto de este tema musical

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes, Shakira paralizó a sus millones de fans después de que lanzó al público el tema Monotonía, mismo que, aunque la famosa no ha dado declaraciones, se estima que es una mirada íntima a su relación fallida con Gerard Piqué. Aunque en su momento la colombiana fue sumamente criticada por esto, al grado en el que se rumorea que estrellas de la talla de Jennifer Lopez y Thalía la tacharon de 'patética', la realidad es que miles de cantautores basan su música en vivencias dolorosas, tal como es el caso de la cantante que leerás a continuación.

Carla Morrison es compositora, actriz, activista y productora originaria de Tecate, Baja California, quien en el 2012 saltó a la fama entre los amantes de la música alternativa mexicana, con su canción Déjenme llorar; a partir de entonces comenzó a ganar gran popularidad, por lo que con el pasar de los años más personas se sumaron a su comunidad de fans, lo que la llevó a hacer duetos con otros artistas como Mark Erickson, Juan Gabriel y hasta con Los Ángeles Azules.

La mañana de este viernes, 2 de diciembre, Carla realizó una dinámica entre sus fans, constaba en que ellos debían preguntarle sobre alguna de sus canciones, a lo que ella debería de responder cuál era el significado de cada una de ellas; fue entonces que surgieron confesiones dolorosas, como lo ocurrido con uno de sus más grandes éxitos, Disfruto, tema que al día de hoy cuenta con más de 78 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube.

Si bien, la melodía podría sonar bastante romántica e incluso cualquiera podría pensar que se trataba de una canción de amor, la realidad es que esto no es así, de hecho, Carla aclaró que se trataba de una "súplica" a una de sus relaciones anteriores, misma que, gradualmente se estaba terminando: "Era mi plegaria para que funcionara una relación que tuve y que estaba deshaciéndose ante mis ojos, pero me costaba aceptarlo. 'Disfruto' era cas mi argumento de negociación, mi súplica... ya no soy así, pero Carlita bebé sí", declaró la famosa.

Publicación de Carla Morrison

Créditos: Twitter @CarlaMorrison

Afortunadamente, no todas las canciones de Morrison tienen un origen necesariamente triste, un ejemplo de ello es el tema 'Valentina', misma que la propia Carla explicó que se trataba de un tema que escribió para la primera hija de una de sus mejores amigas, lo que deja en claro que, la mayoría de canciones llevan un poco del corazón de sus respectivos autores, tal como contó Morrison en su dinámica del día de hoy.

Fuentes: Tribuna, Twitter @CarlaMorrisonmx