¡Shock en Televisa! Tras 21 años juntos, Omar Chaparro admite infidelidad a su esposa: "Me equivoqué"

Ciudad de México.- El actor y conductor Omar Chaparro, quien actualmente es el presentador del reality show de Televisa ¿Quién es la máscara? deja en shock a todos al revelar que le fue infiel a su esposa y madre de sus hijos Lucía Ruiz, mejor conocida por su apodo de 'La Mojarrita'. Sí, el mexicano que ha destacado por su participación en emisiones como Sabadazo, Black & White y No Manches, reveló que engañó a su pareja y decidió contarle lo que pasó.

Chaparro, quien renunció a su contrato de exclusividad en San Ángel en en el 2015 para mudarse a Estados Unidos donde ha logrado avanzar en su carrera, fue invitado al programa transmitido por YouTube 'Abre la Caja de', conducido por Isabel Lascurain, donde el comediante ae sinceró y admitió que engañó a su esposa. Luego de hablar de cómo la conoció y se enamoró, la cantante le preguntó qué fue lo más grande que le perdonó su pareja, ante ello, Omar impactó al revelar: "Uy, yo creo que la infidelidad".

"¿Fuiste infiel?", le cuestionó de nuevo. "Sí, me equivoqué... pero cuando trasciendes, cuando conoces la sombra de tu pareja, porque todos tenemos una sombra, y cuando estás empezando una relación, pues estás enamorado o idealizando el amor. 'Lo amo porque me imagino que va a ser así'. No, no, no. Yo todavía no conozco a mi mujer y eso es fascinante. Uno nunca deja de conocer a su pareja, ni uno deja de cambiar pero cuando conoces la sombra del otro y le muestras tu sombra al otro y a pesar de eso le dices 'te amo y te doy a mano y vamos juntos'", reflexionó Chaparro.

Omar Chaparro y su esposa, 'La Mojarrita'

Por otro lado, el actor manifestó que ya no es es el mismo Omar que era cuando la engañó años atrás y mencionó que ella tampoco es la misma persona: "Yo no soy el mismo Omar de hace muchos años, cuando me equivoqué, yo soy otro Omar y ella es otra Lucía, entonces, por eso es más fácil, yo me enamoro de ella todos los días y cada año es un ser humano distinto". Y sobre las consecuencias que le trajo el haber confesado la infidelidad, Omar respondió que sí las hubo.

"Sí, claro, para los dos es muy doloroso y es algo más común de lo que creemos, todo mundo le saca vuelta al tema pro la infidelidad está, está latente y siempre está la oportunidad. es doloroso para el que le ponen el cuerno como para el que se equivoca. Hay mucho que aprender y se vale enderezar el camino y es bonito cuando trasciendes eso y vas a terapia (...) te puedes equivocar pero también reivindicarte y llega el regalo cuando eso sucede y hay perdón genuino, se fortalece la relación, en mi caso".

El histrión también reveló que su esposa no fue quien lo descubrió, sino que él decidió decirle la verdad: "A mí no me cacharon (...) se presentó una oportunidad, obviamente había algo ahí, una bandera amarilla y I came clean (dije la verdad) le dije 'sí, me equivoqué' y fue muy duro, no sé si más duro para mí que para ella". Finalmente, reveló que no se arrepiente, pues esto les dejó una lección y fortalecieron su relación.

"No me arrepiento. Cuando se rompe ese jarrito, que era un jarrón hermoso, cuando estás enamorado no de su mente porque está manipulada por el ego y este hace que nos equivoquemos todos. Cuando estás enamorado del alma de la persona se decide construir ese jarro otra vez y se le nota el pegamento pero ahora vale más", comentó. "El premio más grande es el aprendizaje, porque ahora yo sé muy bien lo que tengo, soy muy consciente del regalo tan grande que tengo como mi matrimonio, pero también sé muy bien qué se necesita para volverlo a quebrar", finalizó.

Momento a partir del minuto 36:00 del video:

Fuente: Tribuna