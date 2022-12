Sin tapujos, concursante de 'MasterChef Celebrity' se burla del Mundial de Qatar 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2022 es una de las más controversiales de la historia reciente, principalmente porque se desarrolló en Qatar, país que es conocido por sus estrictas creencias religiosas, mismas que se mezclan con la política del lugar. Como muchos sabrán, una las críticas fundamentales de este evento es precisamente a la represión de ciertos sectores sociales, tal como lo es la comunidad LGBTQ+ y el femenino.

Es bajo este contexto que la participante de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón, no ha dejado de dar de qué hablar desde que se inauguró el Mundial, esto es debido a que frecuentemente expresa su postura con respecto al país de los Emiratos Árabes: Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 30 de noviembre, cuando tuiteó: "Qatar en su línea de engaño a sus habitantes haciéndoles creer que ser LGBT y mujer libre es malo. Costumbre mi cul... cuando lo limpio".

Mientras que unos días antes, la famosa declaró: "No cucarachas blancas de Qatar, no respeto sus costumbres de encarcelar y asesinar a personas LGBT. No, no respeto su costumbre de discriminar y obligar a las mujeres. Igual que no respeto en España la costumbre de matar a un toro en una plaza. Costumbre no es igual a respetable", señaló la famosa al tiempo que compartió una fotografía de la bandera de arcoíris frente a un campo de fútbol.

Tuit de Karla Sofía Gascón

Créditos: Twitter @karsiagascon

Pero más allá de las protestas a las que Qatar se ha hecho acreedora por sus costumbres, Karla también ha lanzado comentarios sarcásticos en los que señala las irregularidades que ha habido durante los partidos de este Mundial, el cual se rumorea que llegó hasta los Emiratos porque fue pagado por una persona sumamente acaudalada: "Trampa total, mundial absurdo desde todos lados, penaltis que no existen. Penaltis que no se pitan, balones que salen pero están dentro, banderas de colores que desaparecen Junto las sábanas blancas que llevan todos como vestuario, esto parece en vez de mundial, paranormal activity o más bien para-anormal activity".

Créditos: Instagram @karsiagascon

Tras su participación en Rebelde (2022), Karla Sofía Gascón regresó con gran fuerza a la televisión abierta con su participación en MasterChef Celebrity, donde desde el minuto 1 destacó por sus comentarios sarcásticos y ácido sentido del humor, lo que la posicionó entre los medios de comunicación e influencers como la villana de la temporada, así como una de las figuras más resaltables del programa de telerrealidad de TV Azteca.

Fuentes: Tribuna