Trágica muerte: Tras salir del clóset, joven actor fallece mientras dormía y la TV se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, quien debutó en la actuación luego de retirarse del futbol americano en 1994, perdió la vida este pasado 29 de noviembre de forma repentina mientras dormía. Se trata de Brad William Henke, quien apareció en famosas series de televisión en Estados Unidos -saliendo del clóset en su papel más importante- y llegó a la actuación casi por casualidad luego de que sus planes de ser coach de futbol no dieran frutos. El histrión apenas tenía 56 años.

Su agente, Sheree Cohen, confirmó al portal E! News el fallecimiento de Henke mientras dormía y dio el siguiente mensaje: "Brad era un hombre increíblemente amable con una energía alegre (...) Fue un actor muy talentoso, amaba ser parte de esta comunidad y nosotros lo amábamos de regreso. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia". Su causa de muerte aún no ha sido revelada, pero se sabe que su fallecimiento habría sido repentino.

Brad William Henke (QEPD)

El histrión nació en Nebraska y acudió a la Universidad de Arizona con una beca de futbol para luego irse a jugar al equipo de los Broncos de Denver, según su agente. Él jugó en el Super Bowl de 1990 pero sus lesiones hicieron que se tuviera que retirar de la NFL en 1994. Luego de abandonar su carrera como deportista profesional, encontró el éxito en la actuación. Luego de que no pudiera ser coach de futbol, señaló que no sabía qué hacer con su vida y necesitaba dinero, por lo que tomó un trabajo como extra en un comercial donde la hizo de jugador de futbol. Posteriormente, alguien lo invitó a clases de actuación y quedó fascinado.

Durante su trayectoria artística, actuó en populares series de televisión como Lost, Dexter, ER, October Road, Law & Order, The Chicago Code, The Stand y más programas. Su papel más popular fue el del guardia de prisión gay 'Desi Piscatella' en la serie de Netflix Orange is the New Black, dando vida al mayor villano en la temporada 4 y 5, lo que le ganó a él y al resto del elenco un Premio SAG por Mejor interpretación por un elenco en una serie de comedia en el 2016.

De acuerdo con Henke, la NFL lo preparó bien para el trabajo en pantalla pues le enseñó a ser "disciplinado, a tomar la crítica y siempre tratar de hacer lo mejor, así que definitivamente puedes usar las mismas cosas y fue una gran ayuda para mí cuando empecé a actuar", dijo. El año pasado, señaló que vivía ocupado con sus dos gatos, su cachorro y andando en bicicleta. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna