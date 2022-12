Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez renuncia a 'VLA' y aparece en 'Hoy' con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez de nueva cuenta logró provocar furor en las redes sociales debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy al lado de nadie más y nadie menos que su esposo Carlos Rivera. Como se sabe, apenas este 2022 la también actriz renunció a su puesto en TV Azteca luego de 17 años al aire y abandonó la conducción de Venga la Alegría.

Fue el pasado mes de marzo cuando la guapa mujer de 38 años anuncióque dejaría sus proyectos en el Ajusco por un tiempo pues quería disfrutar de su nueva etapa de casada. Y es que hay que recordar que se casó en secreto con su novio luego de 6 años de relación en una ceremonia privada en Madrid, España, de la que no hay fotos ni mucha información. Por semanas disfrutaron de una espectacular luna de miel en Europa y África.

A su regreso a los foros de TV Azteca, Cynthia solo apareció en VLA para confirmar su salida: "Les voy a contar, vengo justo como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho. Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca", expresó y aseguró que no se iba a cambiar a las filas de Televisa: "No tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar".

Sin embargo, la mañana de este viernes 2 de diciembre Rodríguez reapareció en el matutino de la competencia Hoy y dejó en shock a todos los televidentes. La razón por la que la conductora llegó hasta esta emisión fue porque compartieron una nota en donde revelan que ella misma compartió una fotografía con Carlos Rivera como nunca antes: "Cynthia balconea a Carlos y lo muestra en foto inédita", reportaron en las redes de Hoy.

¿De qué imagen están hablando? Resulta que la noche de ayer jueves 1 de diciembre Cynthia sacó del baúl de los recuerdos algunas imágenes de su luna de miel y en una de ellas aparece junto a su esposo, pero no como todos piensan. La presentadora coahuilense se tomó una foto mientras estaba sentada sobre un camastro posando en traje de baño y al fondo se puede ver a Carlos, pero solo a través de sus piernas:

Los días cuando fuimos al mar, los que nos dieron tranquilidad…", escribió la famosa desatando furor entre sus millones de seguidores.

