Tras 26 años en Televisa y subir 12 kilos, villana de novelas traiciona a 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien tiene 26 años de experiencia en Televisa y que hace tiempo fue vetada tras quedarse sin contrato de exclusividad, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este viernes 2 de diciembre llegó al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Luz Elena González, quien inició su carrera como reina de belleza y ahora es de las actrices más aclamadas.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, realizó exitosos melodramas como Preciosa, Siempre te amaré, Hasta que el dinero nos separe, Una familia con suerte, entre otros, sin embargo, tras finalizar la novela Sin tu mirada en 2017, se alejó de la actuación. Luego se quedó sin exclusividad en San Ángel desde 2019 y buscó oportunidades en otras compañías como el Ajusco y El Heraldo TV, por lo cual se llegó a especular que había sido vetada.

Asimismo, en el 2017 González desató controversia al hablar sobre el famoso catálogo de Televisa y confirmar que sí existía. Finalmente en 2020 regresó a la empresa actuando en Te doy la vida y recientemente formó parte del elenco principal de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte, por lo que incluso hasta visitó el foro del matutino de Las Estrellas para promocionar el proyecto al lado de Luis Felipe Tovar.

Fuente: YouTube Hoy

Sin embargo, este viernes 2 de diciembre Luz Elena dio un duro golpe al programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo ya que dio una entrevista exclusiva a VLA. Ante los reporteros del Ajusco, la guapísima intérprete confesó que ella jamás vendería fotos y contenido exclusivo en las redes sociales: "Hay muchas jovencitas para eso, nunca me ha gustado tampoco, me siento como un objeto sexual… no me gusta sentir eso".

González, quien durante su embarazo subió 12 kilos y ahora luce espectacular a sus 48 años, dijo que aunque respetaba a otras colegas que sí lo hacían para ella sería imposible: "Respeto mucho a mis compañeros su trabajo. La razón por la que lo hagan yo la respeto, pero en lo personal me sentiría como eso… carne de cañón". Asimismo, la actriz confesó que ha sufrido discriminación debido a que su hijo mayor tiene autismo.

Yo creo que es gente ignorante, tengo que llamarlo así, entonces como ignoran muchas cosas de la vida y del mundo se comportan de esa manera, y bueno, yo los invito a todos aquellos que ignoran lo que es el autismo, investiguen".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria