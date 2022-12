Tras quedar fuera de 'Hoy', Andrea Escalona estalla y manda mensaje a todo Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de ayer jueves 1 de diciembre la famosa conductora Andrea Escalona tuvo que despedirse del público del programa Hoy debido a que salió del aire porque ya se encuentra en las últimas semanas de su embarazo y podría dar a luz en cualquier momentos. Tras romper en llanto durante su despedida, la también actriz lanzó un contundente mensaje a través de las redes sociales y dejó en shock a todo Televisa.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez (qepd) había dicho que ella no quería irse a descansar por motivo de la gestación y hasta propuso "parir en vivo" con tal de no abandonar el matutino del Canal de Las Estrellas. Sin embargo, luego tomó la decisión de sí irse a reposar y se sabe que a partir del lunes 5 de diciembre su lugar será ocupado por Mariana Ochoa, conductora e integrante del grupo OV7.

La mañana de ayer jueves Andy tuvo su última aparición en Hoy y por supuesto que rompió en llanto al escuchar los buenos deseos que sus compañeros tenían para ella. Asimismo utilizó sus redes sociales para despedirse de todos sus seguidores compartiendo una serie de emotivas fotografías en donde aparece con todo el elenco del programa y también su tía, la productora Andrea Rodríguez Doria.

¡Nos vemos en enero con mi bebé! Los amo, gracias por acompañarme, en las buenas y en las malas, a mi familia de @programahoy y al público".

Asimismo Andreita aprovechó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un contundente mensaje a todas las mujeres que la criticaron días atrás por haber 'perreado' frente a Nicky Jam con sus casi 8 meses de embarazo. La presentadora inició su publicación publicando un video en el que aparece bailando de regreso con Pablo Montero en Las Estrellas Bailan en Hoy: "Para todos los que se ofendieron por mi perreo con Nicky Jam, acá les va otro bailecito con Pablo...".

Y que bueno que no me han visto haciendo cositas con mi novio… porque ahí sí les da el patatús", añadió.

'La Escalona' hizo un llamado a todos sus fans y les dijo que ninguna persona debería opinar del embarazo de otra, sobre todo si se tratan de ataques: "El respeto al derecho ajeno es la paz", escribió entre emojis de risa. La famosa de 36 años le suplicó a los internautas y televidentes de San Ángel que se ahorren las críticas hacia sus decisiones pues no le importan y finalizó diciendo: "Me encantan los consejos que vienen del amor y la empatía, no del señalamiento, cosas que nos podíamos ahorrar".

Andrea Escalona responde a críticas por perrear embarazada

Fuente: Tribuna e Instagram @andy_escalona