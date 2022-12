Tras retiro de Televisa y 14 años de matrimonio, villana de novelas confirma "doloroso" divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien pasó casi 16 de años retirada de los foros de Televisa y que actualmente trabaja como conductora, sorprendió a todos sus fans pues anunció que acaba de firmar el divorcio luego de haber estado casada durante 14 años. Se trata de la argentina Maky Moguilevsky, quien acaba de anunciar que ya se hizo legal su separación del reconocido actor Juan Soler.

La oriunda de Buenos Aires, Argentina, se mudó a México para buscar cumplir su sueño de ser actriz y debutó en el 2000 en la televisora de San Ángel al aparecer en el melodrama juvenil DKDA: Sueños de juventud. Luego tuvo pequeñas apariciones en las novelas Carita de ángel y Amigas y rivales, pero fue hasta el 2001 que ganó mucha fama al interpretar a la antagonista de El juego de la vida al lado de famosos como Valentino Lanús y Sara Maldonado.

Maky conoció a Juan mientras grababa este proyecto y él se encontraba protagonizando La Otra al lado de la retirada actriz Yadhira Carrillo. Tras unos años de relación, la pareja de argentinos contrajo matrimonio en una ceremonia realizada en Acapulco en el año 2003. Tiempo después la famosa decidió renunciar a su carrera artística para dedicarse a su familia y a sus hijas Mía y Azul, quienes nacieron entre 2004 y 2007.

En 2006 la también modelo argentina regresó a la pantalla del Canal de Las Estrellas actuando en la serie Amor Mío pero desde entonces no ha hecho otro trabajo actoral en esta televisora. Eso sí, hace unos años se fue a trabajar para Telemundo con las series Santa diabla y Sangre de mi tierra. Hace algunas horas la actual conductora del programa Cuéntamelo YA! logró apoderarse de la atención pues anunció que apenas firmó su divorcio de Soler.

Sí, a pesar de que ella y Juan confirmaron su separación hace 4 años apenas firmaron el acuerdo legal pues ambos lo estuvieron postergando: "Lo logramos hace poquito, el convenio.... Es como que tú dices, no importa luego firmo, luego me divorcio, luego veo lo del convenio, luego veo como queda, qué me deja él, qué me quedo yo. Como que siempre vas postergando", declaró Moguilevsky en entrevista con ¡HOLA! TV.

Asimismo, la actriz declaró que él haber estado postergando su divorcio provocó que ella se resistiera a tener pareja: "Aunque él tuvo pareja y todo, yo no me sentía como con la libertad, como no había firmado, como no había arreglado las cosas con él, siempre era como que: no quiero que se enoje, igual y si tengo novio, no le digo a nadie", dijo. Maky también declaró que cerrar el ciclo con Juan de esta manera fue muy complicado.

Fue un cierre de capítulo muy doloroso y triste".

