Tras salir del clóset y arremeter contra su madre, actor de Televisa ahora le pide perdón

Ciudad de México.- El fenómeno RBD, grupo musical creado por Televisa y el cual surgió gracias a la telenovela Rebelde, sigue dando de qué hablar pese a que ha pasado más de una década desde que concluyó, pues su impacto con el público fue tan grande que incluso lo que sus miembros hagan fuera de la pantalla chica es motivo de noticia, como le sucedió al cantante y actor Christian Chávez quien confesó que es parte de la comunidad LGBT y a la cual ha dado su apoyo desde entonces.

Cabe destacar que el actor no ha tenido un camino fácil antes de haber revelado su orientación sexual y es por ello que hace unos días durante una entrevista con el conductor y productor Yordi Rosado contó cómo fue el haberle hecho tal confesión a sus padres, motivo por el cual remarcó que su madre lo había rechazado al saberlo parte de la comunidad del arcoíris.

"Les dije: 'Papá, mamá, soy gay', Dije: 'Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad?'. Era muy difícil para mi que las pronas que más me amaban supieran quién era yo porque si no sabían esa era otra parte de mi… tenían que saberlo", relató.

Aunque al principio todo parecía que sería una historia donde el histrión de inmediato recibió el apoyo de su núcleo familiar, pronto se dispuso a contar que su madre lo habas corrido de la casa, algo que narró envuelto en llanto y conmoviendo a toda la audiencia. "Mi mamá era muy religiosa. Mi papá como que se queden shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: 'Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie'", dijo.

Lueg0 de haber dejado en shock al público por la reacción que tuvieron sus padres, Chávez se pronunció al respecto mediante las redes sociales donde difundió una carta dedicada a su madre en la cual le explica que tras 10 años de haber 'salido del clóset', ahora entiende su postura y por lo que le pidió perdón, mensaje que además acompañó con una fotografía de ambos donde miran al horizonte justo en el momento en que la mujer en cuestión le da un abrazo.

"Me enorgullece ser tu hijo y te escogería mil veces nuevamente por que en tu abrazo encuentro La Paz desde que mi corazón comenzó a latir dentro de ti. Perdóname , lo siento, te amo, gracias", escribió.

Cabe destacar que esta manera de expresar cómo fue el proceso de aceptase tal cual es y además hacerlo saber a los que considera más importantes para él, es una forma que ha conocido a los fans, en especial a aquellos que se identificaron con sus situación. Por ello, no fue nada raro que recibiera mensajes de apoyo y empatía de parte de famosos, fans y hasta alguno que otro curioso que, al saber sobre sus declaraciones, acudieron a estas plataformas sociales para aplaudir su valentía.

"Tq mucho y tu ma es lo máximo por regirse en la única religión que debería existir en el mundo. El amor", fue uno de los comentarios que Christian Chávez recibió.

