Tras ser el 'patito feo', Danna Paola celebra su más reciente unión: "Está creyendo en mí"

Ciudad de México.- Danna Paola pertenece a la lista de artistas que comenzaron su trayectoria desde que era unos niños pequeños, en su caso, debutó en televisión cuando apenas tenía 4 años, en el programa infantil Plaza Sésamo, donde llamó la atención de los productores de Televisa, ya que, tan solo un año después estaba realizando su primer protagónico con Rayito de luz, después se robó los corazones de la audiencia con María Belén, Vivan los niños, De pocas pulgas y Amy, la niña de la mochila azul.

En los siguientes años, Danna Paola tuvo apariciones en otros programas, hasta que llegó su siguiente protagónico, Atrévete a Soñar, historia que repite la fórmula del 'patito feo'. Si bien, luego de ello Danna continuó enfocándose en la actuación, esto no impidió que, de manera paralela, comenzará a arrancar su carrera como cantante y si bien, tuvo varios éxitos que la acompañaron, consagración con la artista que es hoy en día llegaría hasta después de su participación en Élite.

Como algunos recordarán, en el drama adolescente de Netflix, Danna interpretó a 'Lú', una adolescente privilegiada, pero llena de inseguridades que la llevaban a aislarse frecuentemente de sus compañeros. Dicho personaje de convirtió en uno de los personajes preferidos de la audiencia, y aunque los fans le pidieron que retomase su rol en la serie, la famosa fue firme y declaró que quería enfocarse de lleno en su carrera musical.

Danna Paola es reconocida como la artista femenina mexicana más escuchada en el mundo este 2022

Todo parece indicar que fue una excelente decisión, ya que, hoy por hoy se ha convertido en una de las cantantes más influyentes de la música de habla hispana, tanto es así que recién este viernes, 2 de diciembre, la famosa compartió su más reciente logró: su unión con Warner Chappell Music, empresa que, según información del portal de Billboard, tendrá los derechos exclusivos para la publicación de su catálogo actual y futuro.

Danna Paola se mostró sumamente feliz por este nuevo acuerdo y le aseguró a sus fans que esta compañía comprende a la perfección su concepto y lo apoya: "Me hace muy feliz poder compartir esta unión tan importante como compositora, he construido algo tan especial estos años, tantas canciones que me ilusiona mucho haber encontrado a este nuevo aliado de publishing que está creyendo en mi, en mis letras, mi propuesta, mi locura y mi capacidad de crear…", escribió la famosa.

