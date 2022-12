Tras ser eliminada de '¿Quién es la máscara?', Irán Castillo hace inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 25 de agosto del 2019 Televisa lanzó al aire uno de sus shows más exitosos de los últimos tiempos, ¿Quién es la máscara?, programa por el que han pasado varias celebridades de gran renombre, como es el caso de Kalimba, Erik Rubín, Tatiana, Sandra Echeverría, Lorena Herrera, Dulce María, entre muchos otros; sin embargo, una vez que los famosos se quitan la máscara es que tienen permitido contar sus experiencias tanto buenas como malas en el show.

La expulsada de esta semana fue Irán Castillo, quien dio vida al personaje de 'Geisha' y con quien el público ya se había encariñado debido a su gran talento y carisma en el escenario. A cinco días de su expulsión del concurso, la actriz de Clase 406 se sinceró con sus fans, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una recopilación de videos y fotografías, en donde se puede apreciar el arduo entrenamiento que tuvo que llevar para poder utilizar la botarga de la gacela.

Irán Castillo disfrazada de 'Gacela'

Y es que, según declaraciones brindadas por Dulce María, en la temporada anterior, los disfraces que cada cantante debía llevar eran importados de otros países en donde se transmite King of Mask Singer (nombre del concepto original), por ello es que los trajes no son a la medida de los concursantes mexicanos, lo que le da un mayor nivel de dificultad al participante para poder cantar y bailar mientras deben llevar la botarga encima.

Es bajo este contexto que Irán decidió ponerse en forma desde que le avisaron que estaría en el nuevo elenco de ¿Quién es la mascara?, así que, para lograrlo, se puso a bailar mientras cargaba a su bebé, así como también se puso peso extra en los tobillos, hecho que destapó a través de su cuenta oficial de Instagram, este viernes, 2 de diciembre: "Desde que me enteré que iba a participar me puse a bailar con mi bebé y con un peso en los tobillos para ir acostumbrándome a sentir peso", señaló la famosa.

Créditos: Instagram @castillo.iran

Pero esto no fue todo, ya que, Irán compartió un pequeño video en donde se puede apreciar todo el proceso que tuvo que vivir, incluso mostró que, cada vez que llegaba y se marchaba del foro de grabación, debía ponerse una careta y un capucha enorme en la que se podían leer las palabras: "No me hables", todo esto para guardar el secreto de su verdadera identidad a toda la audiencia del reality show.

Fuentes: Tribuna, Instagram @castillo.iran