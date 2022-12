Ángela Aguilar lanza nueva línea de perfumes pero la abuchean: "Para vender si eres mexicana"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que este fue un año lleno de matices para Ángela Aguilar, quien si bien triunfó en gran parte de su 2022, también tuvo que enfrentarse a duras críticas por parte de su comunidad de seguidores. Todo comenzó durante le mes de abril, cuando se filtraron fotografías de la cantante de La llorona, dándose un beso con su novio, el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella. Tras esto, la joven celebridad lanzó un video explicando la situación y disculpándose con sus fans por esto.

Si bien las aguas ya se habían calmado y todo parecía indicar que la hija de Pepe Aguilar cerraría su año con broche de oro gracias a todo su trabajo, sus nuevos sencillos y los diversos conciertos que dio a lo largo de Estados Unidos y México, pero la realidad es que esto no resultó así, ya que, a pocos días del cierre del 2022, la famosa volvió a meterse al ojo del huracán tras declararse 25 por ciento argentina, después de que la selección de dicho país ganara la copa del mundo el pasado domingo, 18 de diciembre.

Esta situación desató el descontento de sus millones de fanáticos, quienes no tuvieron piedad y la destrozaron en la publicación original y aunque todo indicaría que esto terminaría ahí, la realidad es que no, ya que, cada nueva publicación que la famosa hace es atacada por sus seguidores, hecho que quedó en claro después de que el pasado lunes, 19 de diciembre lanzara su nueva línea de perfumes: Ángela Aguilar.

Angelitos. Qué emoción poder compartir con ustedes que finalmente está disponible mi línea de perfumes con las fragancia Mexicana Enamorada, Caricia y Alegría. Los tres son unisex", aclaró la famosa

Ángela Aguilar lanza su nueva línea de perfumes

Si bien cada vez que una celebridad lanza una fragancia es motivo de alegría para los fans, la realidad es que esto no fue así y es que los seguidores de la cantante de Ahí donde me ven, no la perdonan y llenaron su estado en Twitter con burlas: "Ah cab.... ya eres de nuevo mexicana. Te pasas de ver... y tu papá gabacho y lucran de la cultura mexicana", "El corazón argentino, ah pero para vender sí eres mexicana".

Mientras que otros más se quejaron del excesivo precio: "¿mil 42 pesos? Ósea, ¿dónde está el 25 por ciento de descuento celeste o nomás es para los argentinos?", "Deja de lucrar con la cultura mexicana y vete con tu sangre argentina a otro lado", "Ya se acabaron las 24 horas de Argentina. Ahora volvió a ser mexicana. No gracias me quedo con mi fragancia de la bota", entre otros mensajes.

