Bomba en Televisa: Acusan a Ferka de entrometerse en relación de galán de 'Hoy'; su ex la destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida con su sobrenombre de Ferka, se encuentra metida en un tremendo escándalo pues salió a la luz que estaría teniendo un romance secreto con un galán del programa Hoy y la exnovia de este famoso hizo fuertes declaraciones. De acuerdo con las versiones en las redes, ella y Jorge Losa podrían estarse dando una oportunidad sentimental.

Como se sabe, la exactriz de TV Azteca y el originario de España se conocieron mientras participaban en el reality Guerreros 2020 pero este 2022 profundizaron su relación de amistad al hacer pareja para concursar en Las Estrellas Bailan en Hoy. Cuando recién arrancaba la competencia, ambos manifestaron estar solteros y esto dio pie a que se especulara que no solo eran amigos, pero ellos siempre lo negaron:

No le echen crema a los tacos por favor, no empiecen, yo sé que les gusta pero por respeto a nuestras exparejas, por respeto a nosotros mismos y a nuestro trabajo, no empiecen por favor", dijo Ferka contundente.

No obstante, la química entre ellos se hizo más notoria en las últimas semanas de competencia en Campeón de Campeones y hace algunas horas la exnovia de Jorge, Mayte Carranco, dio a entender que los bailarines sí sostienen un amorío. La expresentadora del clima contestó a varias preguntas de sus seguidores a través de Instagram y varios de ellos le preguntaron acerca de Ferka y su guapísimo exnovio.

Ferka y Jorge tendrían un romance

En primer lugar la también cantante mencionó que estaba soltera y muy enfocada en cuidar de sí misma, pero luego le preguntaron que sí cómo estaba por la traición que Losa y Ferka le hicieron ya que al parecer ella se llevaba muy bien con la ahora supuesta novia de su ex: "¿Qué cómo me siento? decepcionada, pero no hay mal que por bien no venga", expresó de forma contundente en sus historias.

Luego otro usuario le pidió a Mayte que exponga a Ferka y a su exnovio por esta presunta mala jugada y esta fue su tajante respuesta: "No es algo que a mí me corresponda pero te mando besos", dijo con una sonrisa. Cabe resaltar que hasta el momento ni el también modelo español ni la exnovia de Christian Estrada han hablado al respecto pero se espera que pronto salgan a confirmar o desmentir su supuesto amorío.

Fuente: Instagram @maytecarranco

Fuente: Tribuna