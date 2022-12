Charly López hace pedazos a Ingrid Coronado y asegura que quería ver muerto a Fernando del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el cantante y modelo Charly López se metió en una fuerte controversia debido a que aseguró que su exesposa Ingrid Coronado siempre quiso ver muerto a Fernando del Solar, quien falleció apenas el pasado 30 de junio por una neumonía. Asimismo el también conductor se defendió y afirmó que siempre ha sido un padre presente con su hijo Emiliano, negando por completo no haber aportado a la economía del joven.

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, Charly respondió a las declaraciones que hizo la exconductora del programa Venga la Alegría en su plática con Yordi Rosado y asegura que la famosa se la pasó mintiendo: "He tratado de callarme, de respetarla, porque es la madre de mi hijo, pero no se vale, bastante daño les ha hecho a otras personas y a mí... estoy decepcionado de tanta mentira, de tanta bajeza".

El actual presentador de Vivalavi explicó que él jamás se desatendió de las obligaciones como padre: "Siempre he sido un padre presente. Algo que ustedes no saben es que, de lunes a jueves, cuando él era pequeño, yo era quien lo dormía, le ponía música, le cambiaba sus pañales, estuve ahí, ella no lo atendía de noche". Y también señaló que solo dejó de aportar a la economía de Emiliano en la pandemia ya que no pagó tres meses de su colegiatura.

Ingrid y su hijo Emiliano

Le pedí a mi hijo que le comentara a su mamá que me apoyara con dinero esos casi tres meses, pero solo esos meses, no su versión. Más bien esta señora lo que busca es vender libros, vender conferencias".

El exintegrante del grupo Garibaldi también dijo que Coronado busca quedar como la víctima del cuento y hacer quedarlo mal tanto a él como a Fernando, pero asegura que las cosas no son así. El modelo dijo que se arrepiente de haber apoyado a su exesposa en la demanda contra el argentino pues dijo que alguna vez se reunió con él antes de su fallecimiento y este le contó lo mal que se portó la ahora escritora de libros.

Según Charly, en alguna ocasión Ingrid abandonó a Del Solar cuando este estaba muy mal de salud y le pidió a la enfermera de su exesposo que le avisara "cuando deje de respirar": "Fer me dijo 'Cuando yo estuve mal, ella me corrió de la recámara, todo le molestaba, me insultaba, me trataba mal, por eso me fui de la casa, porque era hiriente'". A lo largo de toda la entrevista, el cantante no paró de señalar que Ingrid siempre ha mentido:

Le hace falta ser humilde y debería atenderse; antes de tratar de que la gente compre su libro, ella misma que se libere, se perdone, que haga una catarsis para poder sanar el mujerón que dice ser", dijo contundente.

Fuente: Tribuna