Desde la cárcel, famoso galán de Televisa hace estremecedora súplica; su hija lo acusó de abuso

Ciudad de México.- Un reconocido actor de Televisa, quien participó en telenovelas como La pícara soñadora, La Ursurpadora y Alebrijes y rebujos, manda fuerte súplica desde la cárcel donde está detenido hace un año y medio luego de ser acusado de presunto abuso sexual por su hija menor. Se trata de Héctor Parra, a quien su hija Alexa Parra, a quien procreó con su expareja Ginny Hoffman, denunció por presunto abuso, siendo detenido en junio del 2021.

El histrión continúa preso y tanto él como su hija mayor Daniela Parra, quien lo ha defendido desde el primer día, han tenido graves problemas económicos que los han llevado a la ruina. Antes de su arresto, Parra ya había tenido problemas de dinero al no tener trabajo durante la pandemia y puso un negocio de tamales junto a su hija, el cual ella ha continuado junto a más actividades para costear el proceso y poder obtener su libertad, al afirmar que es inocente.

El actor ha negado las acusaciones en su contra y hace unos meses rompió el silencio desde la cárcel, afirmando lo doloroso que ha sido este proceso, revelando que padece ansiedad y depresión. Daniela, quien ha estado haciendo hasta lo imposible para seguir apoyando a su padre, sostiene que las acusaciones serían fabricadas por la expareja de su padre y que manipularía a su hermana menor, aunque el caso continúa en curso.

Héctor Parra

Ahora, Parra envió un emotivo mensaje desde el Reclusorio Oriente en la CDMX, lugar donde se encuentra esperando sentencia. A través de un audio publicado en el programa de TV Azteca Ventaneando, el actor decidió aprovechar la época decembrina para agradecer el apoyo que ha recibido durante el año y medio que ha permanecido en prisión, además de intentar concientizar a la gente sobre lo importante que es festejar esos momentos con la familia.

"Hola, hola a todo el equipo de producción de Ventaneando, que no me lo pierdo por cierto, y bueno, en esta ocasión solo quiero agradecerles el apoyo a todo el equipo, a toda la gente que me ha apoyado y cree en mí. Y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela, que es una guerrera, es una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás lo imaginé, ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí", expresó el artista.

Posteriormente, el intérprete de 46 años hizo fuerte súplica para el público: "Quieran mucho a su gente, que la pasen genial, de verdad ábransela porque el valor que tiene toda la familia, y todos nuestros seres queridos, de verdad valórenlo, díganle a toda su gente que la quieren porque se da uno cuenta que cuando está uno en esta situación la familia, la gente que queremos, es la que tenemos justo con nosotros".

Finalmente, Parra envió sus mejores deseos y elogió las habilidades de Daniela: "Muchísimas gracias, una excelente Navidad y les aclaro, las paletitas que manda también Daniela son hechas por sus propias manos, gracias a todos, que pasen unas excelentes fiestas. Hasta pronto". Previo a estas declaraciones, su abogada Samara Ávila confesó a las cámaras del mismo programa que su cliente sigue enfocado en recuperar su libertad y estudiando para defender su inocencia.

"Eso lo mantiene ocupado, lo mantiene atento, incluso le comentaba, como es su ánimo estudiar la Licenciatura en Derecho, también tiene su ánimo de hacernos preguntas, de estar pendiente de sus audiencias, de saber que sí se puede decir, que no se puede decir, que se puede preguntar, que no se puede preguntar, es nuestra mano derecha jurídicamente hablando también ya, y eso lo ánima, lo impulsa para que el día de mañana sepa que su juicio fue llevado dentro de lo legal, lo correcto", detalló la abogada.

Fuente: Tribuna