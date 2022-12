Divorciada: Tras abusar del bótox y 18 años retirada de Televisa, protagonista reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras dos divorcios y haber estado 18 años alejada de las telenovelas de Televisa, una querida actriz reaparece en las pantallas del programa Hoy. Se trata de Kate del Castillo, quien recientemente fue criticada por presuntamente abusar del bótox y cirugías, ya que afirman que luce irreconocible a su etapa de protagonista de melodramas. La artista mexicana de 50 años apareció en Hoy por haber hecho una gran acción durante esta época decembrina.

Como se recordará, la hija del primer actor Eric del Castillo fue la estrella de proyectos como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel en la televisora de San Ángel, sin embargo, hace 18 años decidió dejar México para buscar más oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Luego firmó con Telemundo para dar vida a 'Teresa Mendoza' en La Reina del Sur y hasta creó su propia casa productora.

La actriz, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga en su juventud, ahora tiene una relación muy sólida con el fotógrafo Edgar Bahena y al parecer goza de un gran momento en su carrera. Tras volver a territorio azteca para trabajar y sostener un encuentro con la Reina Letizia de España durante la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes de Los Ángeles, hora hace una gran acción.

Y es que a escasos días de celebrar la Navidad, la actriz cumplió el sueño de varios niños de escasos recursos en Los Ángeles, California junto a Mitzy y Gracilea Beltrán. Dando vida a Santa Claus, la actriz, el diseñador mexicano y la cantante de música regional mexicana entregaron juguetes a los pequeños de la ciudad de Lynwood. La actriz dijo en la entrevista transmitida en el programa Hoy: "Imagínate, increíble para mí que me hayan invitado. Trato de hacer cosas en el año para dar un poquito, es más que dar, es cariño", dijo la actriz.

Además, recalcó la importancia de ayudar a quien más lo necesita, sobre todo si son pequeños: "Tampoco crean que fue tan diferente mi infancia, pero aunque haya sido muy diferente la de uno, siempre hay que darle a los niños", dijo, aunque señaló que a ella nunca le gustó la Navidad: "No me acuerdo de las navidades, me chocan los regalos", señaló, afirmando que viene mucho trabajo para el 2023 y pidió tener mucha salud para cumplir sus planes, además de hablar de su papá Eric del Castillo y lo bien que está.

Fuente: Tribuna