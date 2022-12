Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes sacuden a la farándula con esta noticia de sus hijas

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Jacqueline Bracamontes fue una de las actrices más prolíficas de Televisa desde el inicio de la década del 2000 hasta el 2017, año en el que salió de la empresa de los Azcárraga. Si bien, la protagonista de Las tontas no van al cielo y Sortilegio ya no se encuentra más entre las filas de San Ángel, esto no ha impedido que tenga un triunfo arrollador en Telemundo, compañía en la que actualmente trabaja.

Más allá de ello, la actriz de Rubí ha logrado llamar poderosamente la atención de sus fans, por algo más que su carisma y talento para el mundo artístico y es que, tiene una gran familia con el corredor de autos, Martín Fuentes, la cual está compuesta por cinco pequeñas, quienes son la luz de su vida y a las que suelen presumir frecuentemente a través de sus redes sociales, ya sea en alguna fotografía o video.

Alrededor del medio día de este martes, 20 de diciembre, Martín Fuentes y Jackie compartieron una fotografía de dos de sus hijas, Emilia y Paula, ¿la razón? Ambas pequeñas se encuentran celebrando su cuarta vuelta al sol, y aunque todo parece indicar que sus padres no celebrarán su fiesta de cumpleaños el día de hoy, sí que les dedicaron un par de tiernos mensajes por medio de su cuenta oficial de Instagram.

El primero en hacerlo fue Martín Fuentes quien compartió una fotografía de él cargando a ambas pequeñas en un momento sumamente feliz: "Hoy hace 4 años llegaron a este mundo estos dos angelitos. Revolucionando a toda la familia. Las amamos con todo el corazón y que siempre brille su luz y compartan esa buena energía con el mundo entero. Feliz cumpleaños Emilia y Paula", declaró el famoso conductor de autos.

Por otro lado, Jacqueline Bracamontes publico unas fotografías que enternecieron a sus millones de fanáticos en las que ambas pequeñas aparecen con vestidos blancos y celebrando lo bien que se llevan: "Feliz cumpleaños a mis princesas hermosas. Que aunque ya no son bebés... para mi siempre van a ser mis bebés. Las amo Emilia y Paula. Hoy cumplen 4 años", presumió la celebridad.

